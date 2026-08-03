Trabajos de refaldeo en más de 3.000 árboles para mejorar la seguridad vial en Murcia

Los trabajos de refaldeo se intensifican en Murcia durante el verano para mejorar la seguridad vial, tanto para los viandantes como para los vehículos. El Ayuntamiento ha desplegado un equipo de más de 250 operarios municipales en el marco del plan especial estival de conservación de zonas verdes, con el que se eliminarán las ramas bajas de más de 3.000 árboles repartidos por todo el municipio.

Los trabajos se desarrollan en diferentes barrios y pedanías, con especial atención a las zonas con mayor afluencia de personas y tráfico, como aceras, carriles bici y vías de circulación. Se actúa, sobre todo, en especies como moreras, brachychiton y tipuanas, y se adapta la altura de cada ejemplar a las necesidades específicas de su entorno.

Los equipos municipales están actuando especialmente en aquellos puntos del municipio con una elevada concentración de arbolado, entre ellos, la avenida del Progreso, Pintor Pedro Flores, el Polígono de Espinardo, San Pío X y Ronda Sur.

"Continuamos trabajando para garantizar la seguridad y el bienestar de los vecinos, al tiempo que cuidamos y preservamos nuestro patrimonio verde. Estas actuaciones no solo evitan molestias a peatones y conductores, sino que también contribuyen al correcto desarrollo y crecimiento de los árboles", resaltó el concejal responsable del área, José Guillén.

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"El mantenimiento adecuado del arbolado es fundamental para conservar espacios públicos más agradables, saludables y sostenibles. Los árboles desempeñan un papel esencial en la mejora de la calidad ambiental de nuestras ciudades, ya que ayudan a absorber dióxido de carbono y contribuyen a reducir la presencia de contaminantes en el entorno urbano", agregó el edil de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente.