El Palacio Almudí recupera el legado de Floridablanca: uno de sus retratos presidirá la nueva sala multiusos

El Palacio Almudí está en obras para convertir la actual sala de actos en una sala multiusos que estará presidida, como antaño, por un retrato al Conde de Floridablanca. "Esta actuación va a renovar por completo este espacio, permitiendo multiplicar sus posibilidades de uso al servicio de la cultura y de los murcianos", explicó la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, este lunes durante su visita al inmueble.

El objetivo es que este espacio del Palacio Almudí, ubicado en el Plano de San Francisco, pueda adaptarse a diversos usos culturales, sociales e institucionales. En este sentido, uno de los mayores cambios es la retirada de las butacas y el escenario.

Con esta transformación, el salón podrá acoger conferencias, presentaciones, exposiciones temporales, conciertos, encuentros institucionales, actividades culturales y actos vinculados al patrimonio histórico, detallaron desde el Consistorio.

Recuperación del patrimonio

El proyecto permitirá ampliar la oferta de usos del Palacio Almudí, antiguo depósito de grano de origen renacentista y actual centro municipal de arte, que recibió el pasado año a 38.753 visitantes atraídos por la programación continua de exposiciones y actividades culturales.

Además, junto a la modernización del espacio, la iniciativa presta atención a la recuperación patrimonial, pues el histórico salón de actos pasará a denominarse salón Conde de Floridablanca, "recuperando el vínculo con una de las personalidades más relevantes y trascendentales de la historia de Murcia", destacó el equipo de Gobierno local.

José Moñino y Redondo, Conde de Floridablanca, fue primer secretario de Estado de Carlos III y Carlos IV y desempeñó un importante papel en algunos de los principales proyectos de transformación impulsados en Murcia durante el siglo XVIII, por lo que la ciudad quiso agradecer su labor encargando en 1787 un retrato oficial al pintor Francisco Folch de Cardona, obra que presidió la antigua sala capitular.

En el cuadro, aparece representada Murcia como una mujer que muestra al conde el plano de la reconducción del río Segura, uno de los grandes proyectos promovidos para la transformación de la ciudad.

Y, como parte de esta recuperación histórica, dicho retrato volverá a presidir el salón. "Ahora recuperamos ese símbolo. Ese mismo retrato volverá a presidir esta sala, devolviendo al Palacio Almudí una parte de su memoria y uniendo patrimonio, historia y cultura en un mismo espacio", expuso Pérez, quien concluyó que "conservar nuestro patrimonio no es solo restaurar edificios; también es recuperar la historia que cuentan y ponerla al servicio de las generaciones presentes y futuras".

En el centro, la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, frente al retrato del Conde de Floridablanca. / A.M.

Cambios

Con el objetivo de remodelar el salón de actos, se están renovando paredes, techos y pavimentos, y también se están modernizando las instalaciones eléctricas, de iluminación y sonido para que estos parámetros puedan regularse según las necesidades de cada actividad. "En definitiva, dotamos al Palacio Almudí de un espacio cultural moderno, versátil y preparado para el futuro", señaló la regidora.

Las obras contemplan, asimismo, la instalación de un nuevo falso techo acústico, la construcción de foseados para integrar el nuevo sistema de iluminación, la renovación completa de la instalación eléctrica y del alumbrado mediante tecnología LED, así como la adecuación de la climatización, la instalación de una nueva tarima, trabajos de pintura y la mejora de la sala técnica.

Los trabajos se enmarcan en un programa experiencial en el que participan 40 personas desempleadas

Los trabajos se desarrollan a través del programa experiencial 'Almudí', promovido por el servicio de empleo del Ayuntamiento de Murcia y financiado por el servicio regional de empleo y formación (SEF).

Esta iniciativa combina formación y empleo para 40 personas desempleadas del municipio de Murcia, que facilita cualificación profesional en especialidades con alta demanda laboral al tiempo que favorece la inserción laboral.