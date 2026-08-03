Movilidad
Nuevos cortes totales al tráfico en Juan Carlos I y Ronda Sur: estas son las vías afectadas por las obras de Red Eléctrica en Murcia
La calle de Orilla de la vía permanece cerrada a los vehículos en horario laboral
Las obras que Red Eléctrica desarrolla en Murcia iniciaron en abril en Ronda Sur y se fueron expandiendo a zonas como Espinardo y Reino de Murcia. El objetivo de esta actuación, que cuenta con una inversión de 55,3 millones de euros, es construir una nueva subestación eléctrica y conectarla a las ya existentes mediante una línea de alta tensión que discurrirá soterrada a lo largo de 11,2 kilómetros por el municipio.
Cabe destacar que el calendario de actuaciones previsto reúne los trabajos que más afectarán al tráfico y al ciudadano en los primeros meses de obras, es decir, hasta noviembre de este año. Y la previsión es que la nueva subestación, destinada a asegurar el suministro eléctrico del municipio, esté a punto en el último trimestre de 2027.
Vías afectadas
Las zonas más afectadas durante esta semana por las obras son las de Espinardo y Reino de Murcia. En la avenida Reino de Murcia, continúan con los trabajos desde la rotonda de los Cubos hasta la rotonda del Infinito, con restricción total al tráfico rodado.
También continúan los trabajos en la Carretera de Madrid entre la subestación de Espinardo, también con restricción total al tráfico rodado.
Y en Juan Carlos I prosiguen los trabajos entre la rotonda de la Cerveza y la rotonda El Puntal y, además, inician las obras previstas desde El Puntal hasta la rotonda de La Mantis, ambos tramos con restricción total al tráfico.
Por otro lado, en Ronda Sur finalizaron las obras en varios tramos durante la semana pasada, aunque todavía continúan las labores debajo del puente de Adif, con restricción total al tráfico en horario laboral en la calle de Orilla de la vía.
Por último, en la avenida Miguel Induráin se prevé que concluyan los trabajos en la rotonda de Enmedio en los próximos días, pero proseguirán las labores en la rotonda de Homenaje a los poetas, tramos en los que se mantendrán restricciones parciales con un carril libre para el tránsito del tráfico rodado hasta que se acometan los trabajos previstos.
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