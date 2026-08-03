José Alberto Fernández Sánchez, nuevo director del Museo Salzillo: "La obra de Salzillo es el gran emblema del barroco murciano"

¿Qué supone para usted tomar las riendas de uno de los museos más emblemáticos de la ciudad de Murcia?

Pues es un gran orgullo, una emoción tremenda. Máxime cuando, desde muy niño, he tenido la vista puesta en en el ámbito de la escultura procesional. Uno de los primeros libros que le pedí a mi padre que me comprara, el primero de hecho, era un librito pequeño de la editorial Everest que llevaba por título, precisamente, ‘El museo Salzillo’. Entonces yo debía tener unos cinco o seis años. Con lo cual, después de tanto tiempo, llegar a una institución así, con la historia que tiene, con esa proyección artística que tiene de cara al exterior, es un orgullo tremendo, pero también una gran responsabilidad.

¿Es desde ese momento con su padre comprando aquel libro de escultura procesional de donde le viene su pasión por la historia del arte?

Ciertamente, lo que a mí más me llamaba la atención entonces era el tema de los conjuntos escultóricos de la procesión de Viernes Santo. Es de ahí, del ámbito de la Semana Santa de Murcia, de sus cofradías, de su patrimonio, de donde viene mi vocación por la Historia del Arte. Es algo de lo que no tengo ninguna duda.

A lo largo de su trayectoria profesional ha investigado en profundidad la figura de Francisco Salzillo. ¿Cómo de significativa es la obra del escultor en la identidad de la ciudad de Murcia?

Salzillo, por lo que supone a nivel artístico, por la proyección que tiene en el ámbito nacional, entre los primeros investigadores de la historia del arte nacional, como puedan ser, por ejemplo, Juan Agustín Ceán Bermúdez (fundador de la moderna historiografía del arte en España), es una figura absolutamente emblemática, hasta el punto de que, a lo largo del siglo XIX, se convierte en el símbolo de la ciudad, que asume ese naturalismo de los rostros, de los retratos de de sus esculturas, sobre todo de las procesionales, que son enormemente populares, y eso hace que esa impronta artística entre en el alma de Murcia y se convierta en un sinónimo de ella. Yo me atrevería a decir que, junto con la fachada de la Catedral, el conjunto de esculturas de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno es el gran emblema del barroco murciano y uno de los grandes hitos de la historia de la escultura española, sin ninguna duda.

Volviendo al Museo, ¿cuándo comenzarán sus funciones como director?

La Comisión Ejecutiva me ha planteado que, a mediados de septiembre, habrá una presentación y será a partir de ese momento cuando empiece mi labor como director del museo.

¿Hay algún primer proyecto para el Museo que usted ya tenga en mente? ¿Algo que quiera hacer en cuanto llegue?

Hay muchas ideas, ilusiones y proyectos en mente, pero evidentemente hay que tener una perspectiva real que esté fundamentada y para ello lo primero es reunirme con el mayordomo presidente, que es además el presidente de la Comisión Ejecutiva del museo, para definir las líneas de trabajo en las que se va a mover el desarrollo del museo durante los próximos años. De momento no hay nada que esté definido, son solo cábalas pero que indudablemente habrá que fundamentar en la realidad del Museo y en las necesidades que este tenga.