Hasta 45 grados en la cocina: CC OO denuncia ante la Inspección de Trabajo "graves deficiencias de climatización" en el Hospital Reina Sofía de Murcia

Hasta 45 grados en la cocina del Hospital Reina Sofía de Murcia. CC OO denuncia "graves deficiencias de climatización" en el centro hospitalario murciano, que acumula este verano varias por las altas temperaturas. Hace un mes, los trabajadores reportaron mareos tras llevar semanas trabajando sin aire acondicionado.

Además, la denuncia de los trabajadores del Reina Sofía, de la que ya informó este diario, se produjo apenas unos días después de que el sindicato Satse cuestionase los problemas por falta de climatización que sufren los trabajadores sanitarios de forma generalizada en distintos puntos del país, y apuntaba también a la Región de Murcia, aunque sin citar casos concretos.

Ahora, tras varias comunicaciones internas infructuosas, llega la denuncia de CC OO ante la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social contra el Servicio Murciano de Salud (SMS) por las elevadas temperaturas registradas en determinados servicios del Reina Sofía.

Antecedentes

Por ejemplo, la cocina registró temperaturas de hasta 45 grados en los periodos de mayor actividad, cuando están en funcionamiento hornos, fogones y freidoras. Así lo detalló CC OO en la primera comunicación interna, presentada el pasado 22 de julio ante el servicio de prevención de riesgos laborales del SMS.

"La comunicación advertía de que estas condiciones exponían al personal a un elevado riesgo de estrés térmico, golpes de calor, agotamiento, síncopes y deshidratación, entre otros", detalla el sindicato en un comunicado.

Posteriormente, el 27 de julio CCOO registró una segunda comunicación de riesgo relativa a los vestuarios del hospital. En ella, se denunció la ausencia de un sistema adecuado de climatización, la escasa ventilación y la acumulación de bolsas de calor, "situación que afecta diariamente a cientos de profesionales que utilizan estas instalaciones para cambiarse al inicio y al final de su jornada, así como al personal de limpieza que desarrolla su trabajo en un ambiente especialmente sofocante", expone el sindicato.

Aunque la denuncia de CC OO no se limita a estos espacios, pues pone de manifiesto que "el problema de climatización afecta a numerosos servicios del Hospital Reina Sofía", y, entre ellos, se encuentran diversas plantas de hospitalización, la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), el bloque quirúrgico y la sala blanca del Servicio de Farmacia.

"Fallo estructural y continuado"

Con todo, desde CC OO señalan que no se trata de incidencias aisladas, sino que esta situación es "el resultado de un fallo estructural y continuado de los sistemas de climatización, aire acondicionado y tratamiento de aire del hospital" que "pone en riesgo la seguridad y la salud de los profesionales y compromete las condiciones de la asistencia sanitaria".

Además, el sindicato señala que el hospital arrastra problemas de climatización desde su apertura y que, a pesar de las mejoras, "sigue persistiendo la deficiencia de climatización y renovación de aire", por lo que ha solicitado a la Inspección Provincial de Trabajo una visita urgente al Hospital Reina Sofía para verificar las condiciones reales de temperatura, humedad y ventilación en las zonas afectadas y requerir al Servicio Murciano de Salud la reparación inmediata de los sistemas de climatización.

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Por último, CC OO reclama que se ordene la adopción de medidas preventivas y organizativas mientras se ejecutan las actuaciones técnicas necesarias para garantizar unas condiciones de trabajo seguras.