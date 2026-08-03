Más de 195 millones: Los empleados del Ayuntamiento de Murcia verán aumentado su sueldo en 2027

Los empleados públicos del Ayuntamiento de Murcia verán aumentados sus sueldos el próximo año, según lo establecido en el avance del presupuesto para 2027 y también en la plantilla presupuestaria abordada el pasado martes en una reunión junto a los sindicatos con representación en el Consistorio murciano, documentos a los que ha tenido acceso La Opinión.

No solo la alcaldesa y los concejales de la Corporación murciana percibirán mayores retribuciones (como ya desgranó este diario): también los funcionarios y los puestos de libre designación tendrán mayores sueldos.

En total, la plantilla municipal para 2027 se compone de 4.099 puestos (21 más que este año), cuyas retribuciones suman un total de 196.633.000 euros. Y, según recoge la memoria del presupuesto vigente, el gasto por personal fijo en 2026 supone 187.245.516 euros a las arcas municipales (9.387.484 menos que lo previsto para el próximo año), cifra muy similar a la de 2025 (187.020.958).

Nóminas, horas extra y gratificaciones

De los más de 196 millones de euros destinados a las nóminas del personal municipal para el próximo año, la mayor parte se corresponde con las nóminas mensuales (163.269.400).

Los conceptos retributivos variables suponen un gasto de 26.545.200 euros, e incluyen, entre otras remuneraciones, las horas extra (poco más de 5.200.000 euros), las guardias (casi 260.000 euros) y los complementos por productividad (casi 800.000 euros) y especial disponibilidad (1.000.000). En este apartado también queda recogido el gasto que supone pagar a la Seguridad Social, de unos 47.724.500 euros.

A estos gastos, se suman los 2.638.000 euros clasificados como 'otros conceptos', los 2.638.000 euros destinados a pagar las nóminas de los trabajadores contratados por sustituciones y acumulación de tareas y los 763.000 euros destinados a los trabajadores de los programas municipales temporales.

Mesa de negociación

Durante la mesa de negociación celebrada el pasado martes, los sindicatos alegaron que no tuvieron suficiente tiempo para analizar el documento (lo recibieron el viernes anterior, cinco días antes) y compararlo con los de ejercicios anteriores.

Así justificaron sus abstenciones UGT y el Sindicato de Empleados Públicos (SIME), quienes, además, pidieron recibir los escritos en versión digital para que su comparación con los de ejercicios anteriores sea más ágil, explicaron fuentes sindicales a este diario.

El SIME también señaló en una nota informativa que la plantilla tendrá que modificarse, pues aún queda pendiente de concretar la oferta de promociones internas de empleo público pendientes de convocar.

Por su parte, CC OO votó en contra porque "había plazas que a nuestro juicio son innecesarias y no se atendía la petición que hicimos de una plaza que creemos necesario, puesto que es de un programa estable del Ayuntamiento, que se lleva cubriendo desde hace años, sin que exista la plaza", indicaron desde el sindicato.

Por otro lado, fuentes de Somos Sindicalista aseguraron que no fueron convocados a la mesa de negociación. Pero "presentaremos alegaciones a los presupuestos municipales, los que se incluye a la plantilla presupuestaria, en los plazos legalmente establecidos".

Motivos del aumento

El informe de incremento señala que los gastos de personal establecidos tienen en cuenta la previsión de un incremento del 2 por ciento de las retribuciones del personal al servicio del sector público para el ejercicio 2027, condicionado a lo que establezca la futura Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Además, se incluyen un 0,5 por ciento por la variación del IPC en 2026, que se abonará en el primer trimestre de 2027 según lo establecido por el Real Decreto-ley 14/2025, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público.

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También se reajusta el importe por la jornada especial de sábado, según lo acordado en el acuerdo de condiciones laborales 2025-2027, medida que beneficiará a unos 900 empleados municipales que verán incrementada la compensación por las jornadas festivas pasar de 50,16 a 66,88 euros.