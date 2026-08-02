El punto negro de Los Teatinos verá su fin tras años de accidentes y quejas vecinales

Los vecinos de la urbanización de Los Teatinos, en la pedanía murciana de Algezares, podrán descansar tranquilos después de años de lucha. Vienen pidiendo soluciones para regular la velocidad de los coches en su carretera principal, la calle Cresta el gallo, utilizada día y noche para subir al mirador. La velocidad de los vehículos que la utilizan pone en riesgo a vecinos, ciclistas y senderistas que pasan por la zona, ya que suelen alcanzar velocidades superiores a 80 y 100 km/h cuando la vía está limitada a tan solo 30 km/h.

La Concejalía de Pedanías y Vertebración Territorial ha promovido esta actuación a petición de la Junta Municipal de Algezares y los vecinos de la zona. La inversión de 220.000 euros estará incluida en el Plan de Inversión de Pedanías y Barrios Periféricos de la Comunidad Autónoma, que moviliza un total de 3,3 millones de euros en el municipio de Murcia con 33 actuaciones diferentes. La previsión es que la Comunidad Autónoma apruebe la actuación tras el verano para proceder a la licitación de las obras, por lo que la solución a las demandas vecinales podría llegar entre finales de este año y principios del siguiente.

Carriles estrechos y más pasos de peatones

El proyecto creará una nueva configuración de la carretera en la que la principal diferencia será la reducción del tamaño de los carriles. Se habilitarán zonas de estacionamiento alterno a ambos lados de la calzada, dando así alternativas de aparcamiento a vecinos y visitantes y reduciendo los más de 5 metros de cada carril: "Está demostrado que la velocidad disminuye con menos anchura en la vía", señalan fuentes del Ayuntamiento.

Por otro lado, se añadirá una mediana en el inicio del tramo de entrada a la urbanización, zona problemática debido a la curva que une tres puntos clave: la calle Cresta del gallo, la carretera que baja al Santuario de la Fuensanta y la que atraviesa el monte para llegar al Valle Perdido. La mediana tiene su fin antes de la zona residencial, donde la actuación se centrará en crear nuevos pasos de peatones y añadir, a los nuevos y a los existentes, orejetas a cada lado que proporcionan más espacio seguro a los vecinos y fuerzan a los vehículos a reducir la velocidad.

Plano de la nueva mediana en la entrada de la urbanización, señalada en verde / Ayto. de Murcia

Medidas preventivas

Mientras se completa la tramitación administrativa y se inicia la ejecución de las obras, el Ayuntamiento de Murcia va a reforzar de forma provisional la señalización de la carretera para incrementar la seguridad vial y reducir la velocidad de los conductores. Este viernes 31 de julio se han finalizado tareas de pintado de señalización horizontal en la calle Cresta del gallo, según fuentes del Ayuntamiento. Además, se ha reforzado la presencia policial en la zona y se están realizando controles de velocidad por parte de la Policía Local, por lo que se espera que la situación pueda mejorar momentáneamente antes de la realización del proyecto.

Nueva señalización de velocidad pintada este 31 de julio / Ayto. de Murcia

Las medidas preventivas son algo que pedían con gran urgencia los vecinos para mejorar la seguridad mientras no se realizan las obras del proyecto. Carmen Sánchez, presidenta de la Junta Rectora de Los Teatinos, pide poder salir a la calle con seguridad: "Solo para poder tirar una bolsa de basura te tienes que bajar de la acera para pisar el pedal del contenedor y tienes miedo de que alguien te lleve para adelante". En la zona ha habido numerosos accidentes por exceso de velocidad a lo largo de los años, con daños a viviendas e incluso al monte, ya que en una ocasión un vehículo se salió de la carretera al dar una curva y acabó prendiendo fuego a un pino.

Dos accidentes por exceso de velocidad en Los Teatinos / L.O.

Esta misma semana, una vecina de la zona se ha encontrado en una situación bastante peligrosa. Cuenta que se disponía a salir de casa con su coche cerca de medianoche, cuando un vehículo “apareció de la nada” a más de 80 km/h sin que le diera tiempo a verlo ni oírlo. Asegura la vecina que de haber salido unos segundos antes, el automóvil temerario habría impactado con el suyo causando un grave accidente. La presidenta de la Junta Rectora cuenta que, en otra ocasión, un coche "se estrelló, dio vueltas de campana y rompió los contadores de la luz de tres viviendas, que se quedaron sin electricidad durante dos o tres días".

Una solución muy demandada

Desde el Ayuntamiento de Murcia insisten en que se trata de la "solución final" a un problema que preocupaba a los vecinos. Nuria Vives, alcaldesa pedánea de Algezares, asegura haber estado en contacto desde el primer momento con el Ayuntamiento, pues ella es a quien acuden los vecinos cada vez que sucede un incidente relacionado con la velocidad en la vía.

En el consistorio aseguran que el proyecto cuenta con el consenso de la Junta Rectora y los vecinos de Los Teatinos. Sánchez confirma que se les comunicó el primer plan y puedieron hablar con una técnica a la que le comunicaron algunas dudas, hasta que la pedánea les confirmó el proyecto definitivo. Los vecinos confían en poner fin a lo que ha sido para ellos «el cuento de la lechera», con proyectos que nunca llegan.