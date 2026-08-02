Emergencias
Un incendio de matorrales en la Contraparada (Murcia) provoca la intervención de un helicóptero
Los bomberos trabajan para evitar que el fuego llegue a la zona de las viviendas
Un incendio forestal se ha desencadenado en matorrales de la Contraparada, espacio natural rodeado de árboles durante este mediodía en Murcia.
El 112 indicó que hasta el lugar se desplazó un helicóptero para ayudar en las labores de extinción y evitar que el fuego se extienda hasta la zona de las viviendas.
A pesar del apoyo aéreo, en tierra se encuentran varios efectivos aplacando las llamas. En el origen del fuego se encuentran los bomberos de Murcia, los del Consorcio y Salvamento de la Región, agentes medioambientales y varios miembros de la Policía Local de Murcia.
Los bomberos de Murcia indicaron que continuarán trabajando para extinguir el fuego y seguirán informando sobre su evolución. Recuerdan que en caso de presenciar el inicio de un siniestro de este tipo, se debe llamar a los servicios de emergencia e indicar la ubicación exacta.
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