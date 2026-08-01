Movilidad
Murcia tendrá aparcamiento gratuito en todo el municipio durante el mes de agosto
Hasta el día 31 se podrá estacionar en zona azul, verde o naranja sin necesidad de tener que obtener tique
Los murcianos y visitantes podrán estacionar sus vehículos en Murcia sin tener que preocuparse por comprar el tique de aparcamiento o abonar ninguna tasa, ya que todas las plazas de color azul, verde y naranja serán gratuitas este mes de agosto en todo el municipio.
Esta gratuidad, que aparece recogida en la Ordenanza SER, estará en vigor hasta el próximo 31 de agosto, uniéndose de esta forma a la gratuidad existente durante los sábados del mes de julio. Asimismo, será también anunciada en los parquímetros y en la aplicación Aparcamurcia.
De esta manera, cualquier vehículo podrá ocupar estas plazas en la calle sin limitación horaria, según lo anunció este sábado el edil de Movilidad del Ayuntamiento de Murcia, Jose Francisco Muñoz.
Asimismo, el Consistorio afirma que con esta medida pretende "facilitar a los ciudadanos en el periodo más caluroso del año, cuando la actividad y el tráfico descienden notablemente".
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