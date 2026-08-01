Las excavaciones en el Castillejo de Monteagudo hallan el cadáver de una mujer enterrada

Los resultados de la campaña de excavación llevada a cabo en el Castillejo de Monteagudo han revelado el enterramiento de un individuo adulto identificado como mujer, según un estudio preliminar de su pelvis.

El cuerpo conservaba gran parte del esqueleto, exceptuando la cabeza y los hombros, y también se ha localizado alguna pieza dental fuera de su posición original.

Esta excavación se ha llevado a cabo, según el Ayuntamiento de Murcia, siguiendo la metodología arqueológica específica para restos óseos, procediéndose a la delimitación, limpieza y documentación exhaustiva de todos los huesos conservados mediante toma de cotas, georreferenciación y documentación gráfica con vuelos de dron y cámara réflex. Unos trabajos en este caso realizados por una antropóloga física y profesora de la Universidad de Murcia.

Asimismo, 19 voluntarios de la UMU y otras personas interesadas en la arqueología participaron en los trabajos de excavación llevados a cabo este mes.

La posición del enterramiento y su relación con el derrumbe del muro permiten determinar que es posterior a esta estructura. Los restos serán objeto de un estudio especializado en la Universidad de Murcia para intentar determinar la edad, las posibles causas de la muerte, el tipo de dieta, la forma de vida y su cronología, incluyendo la recogida de muestras susceptibles de análisis mediante carbono 14.

Un muro de más de 50 metros

Además, los resultados de las últimas excavaciones hallaron un muro de 54 metros de longitud. Este hallazgo ha sido descubierto durante los trabajos de excavación llevados a cabo durante el pasado mes de julio en el llamado tercer recinto de las Fortalezas del Rey Lobo, en la zona de la subida al Castillejo.

Esta pared defensiva cuenta con una orientación general norte-sur, una altura media conservada de un metro y un grosor medio también de un metro. Está construido con tapia calicostrada, al igual que el resto de las estructuras del Castillo de Monteagudo y del Castillejo, conservando algunas huellas de los encofrados de madera y asentándose directamente sobre la roca base del cerro.

La estructura puede interpretarse como una cerca o tercera muralla del conjunto arqueológico palacial, que cerraría el espacio inferior del cerro.

Exploración con ondas electromagnéticas

Paralelamente a estos descubrimientos, se ha realizado una prospección con georradar junto al actual camino de subida al Castillejo y en el entorno de la torre inferior con resultados prometedores, según el informe de las arqueólogas municipales responsables de la campaña, ya que han dado positivo en la detección de anomalías bajo el camino que parecen marcar la continuación de estructuras murarias.

La prospección con georradar supone una técnica de exploración no invasiva que permite mapear el interior del suelo mediante ondas electromagnéticas. Los datos obtenidos permitirán planificar futuras actuaciones arqueológicas encaminadas a localizar la posible continuidad del gran muro excavado al otro lado del camino, en el sector sureste del cerro del tercer recinto.

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Con motivo del fin de la campaña de exploración de este verano, el concejal del área, Marco Antonio Fernández, destacó que "el Proyecto Estratégico Fortalezas del Rey Lobo está permitiendo avanzar en la investigación y conservación de uno de los enclaves más importantes de nuestro patrimonio, en el sitio histórico de Monteagudo-Cabezo de Torres, además de generar una importante implicación social".