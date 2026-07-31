Vox denuncia apagones y cortes de luz en los barrios y pedanías de Murcia

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Murcia, Luis Gestoso, ha denunciado este viernes la "indignación vecinal" por los apagones registrados en las últimas semanas en distintos barrios y pedanías del municipio, según ha informado la formación, y ha asegurado que "es intolerable que cada día barrios enteros y pedanías se queden horas y horas a oscuras".

Gestoso ha anunciado que el Grupo Municipal de Vox en Murcia solicitará al equipo de Gobierno del PP que reclame tanto al Gobierno de España como al Ejecutivo regional que exijan a las compañías eléctricas "las necesarias y urgentes inversiones", así como la adopción de medidas para evitar nuevos cortes de suministro.

"Hay que exigir a las autoridades competentes que obliguen a las compañías eléctricas a cumplir con sus obligaciones de suministro, mantenimiento y calidad y, si no lo hacen, que caiga sobre ellas todo el peso de la ley", ha afirmado.

Según Vox, durante las últimas semanas se han producido cortes de suministro en barrios y pedanías como Los Garres, Era Alta, Santa María de Gracia, La Fama, Churra y Cabezo de Torres, además de afectar a centros comerciales como Thader y Nueva Condomina. La formación sostiene que algunos apagones se prolongaron durante varias horas y que, en el caso de Era Alta, alcanzaron las doce horas.

Asimismo, el partido ha recordado que en mayo de 2025 presentó una moción para que el Ayuntamiento habilitara fuentes alternativas de suministro eléctrico ante grandes apagones, una iniciativa que, según ha señalado, fue rechazada por el PP al considerarla "alarmista". A juicio de VOX, los cortes recientes demuestran que aquella advertencia "estaba plenamente justificada".

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Finalmente, Gestoso ha reclamado a la administración regional que inspeccione el servicio prestado por las compañías eléctricas y, en caso de incumplimientos, abra expedientes sancionadores y reclame las compensaciones económicas previstas para empresas, comercios, autónomos y vecinos afectados por los apagones.