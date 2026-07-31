El Pleno blinda la protección a los negocios tradicionales

El Ayuntamiento de Murcia creará un programa municipal de apoyo a la continuidad del comercio histórico del municipio con el que los negocios podrán disponer de asesoramiento en materia de sucesión y transmisión empresarial, acompañamiento a negocios sin relevo generacional, ayuda a la formación y digitalización, apoyo a la incorporación de nuevos titulares, así como a la conservación y transmisión de los oficios tradicionales.

Esta medida nace tras la aprobación de todos los grupos políticos en el Pleno municipal de ayer de una moción alternativa conjunta de todas las formaciones a colación de la impulsada por el Grupo Municipal Vox que perseguía la protección, reconocimiento y apoyo al comercio histórico de Murcia.

El concejal de Movilidad, José Francisco Muñoz, junto a los conductores de Monbus. / Juan Carlos Caval

Esta medida también establece la continuidad del desarrollo de la estrategia de apoyo a las asociaciones de comerciantes del municipio llamada ‘Murcia Todo el Año’. Asimismo, el Ayuntamiento tendrá que ampliar el censo municipal de comercios históricos y convertirlo en un registro, que contará con tres categorías: establecimientos centenarios, históricos (con 50 años o más y especial arraigo en el municipio), y tradicional o singular (cuando conserve un oficio, actividad, producto, local, rótulo, mobiliario u otro elemento de especial valor comercial, cultural, social o etnográfico).

Las empresas que figuren en este registro podrán incorporarse, con autorización de sus titulares, a rutas turísticas, campañas promocionales, así como contenidos digitales y turísticos. También podrán disfrutar de otras ayudas destinadas a la conservación de sus elementos históricos como fachadas y rótulos, mejorar la accesibilidad y seguridad, modernizar las instalaciones sin alterar los elementos singulares y preservar los oficios tradicionales. Por último, estas empresas podrían disponer de distintivos que acrediten su categoría de negocio histórico como placas o similares, además de bonificaciones o reducciones fiscales municipales para los comercios declarados de especial interés por concurrir circunstancias sociales, culturales o histórico-artísticas, especialmente en tributos vinculados a su actividad económica, ocupación de vía pública, recogida de residuos o licencias municipales.

Retirada de elementos sin uso

Por otra parte, el Pleno del Ayuntamiento de Murcia también aprobó la puesta en marcha de un servicio de recogida de elementos en desuso o abandonados del mobiliario urbano de las calles del municipio. Desde carteles antiguos a indicadores de transporte público que no se utilizan. Estos elementos se retirarán o reutilizarán, según indica el Consistorio.

Esta medida se presentó como una moción alternativa del Gobierno local a la presentada por el Grupo Municipal Socialista por la que «el Equipo de Gobierno deba informar a los grupos municipales de la puesta en marcha de este servicio de movilidad personal».

Otra moción alternativa aprobada tras la presentación de una propuesta socialista fue la presentada por el secretario general del PSOE municipal, Ginés Ruiz Maciá, para instalar más fuentes de agua en el municipio.

La medida alternativa finalmente aprobada indica que el Equipo de Gobierno siga desarrollando el Plan Alberca. Asimismo, el concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente del Ayuntamiento, José Guillén, anunció que «hay 40 nuevas fuentes de agua planificadas para su implantación en los próximos meses».

Además, los grupos políticos aprobaron por unanimidad la actualización de los nombres de las calles y espacios públicos del municipio. De esta manera, el callejero del municipio de Murcia pasará a tener 51 nuevas denominaciones para vías, espacios y edificios públicos. De igual manera, se aceptaron los incrementos en los límites previstos de gasto plurianual para la tramitación de las obras de los proyectos de recuperación del casino de Torreagüera y del paso inferior del túnel que une los barrios de San Basilio y San Antón.

En materia de movilidad, el Pleno también aceptó una moción sobre la construcción de una variante ferroviaria que evite el paso de trenes de mercancías por la estación de El Carmen. Por medio de esta medida el Consistorio pedirá al Ministerio de Transportes a que, tras el correspondiente estudio informativo, conecte la variante de mercancías exterior al núcleo urbano de Murcia con Cartagena y su puerto, con el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia y con Lorca hacia el resto del Corredor Mediterráneo. También solicitará al Ministerio que la vía Alcantarilla- Chinchilla se conecte con el Corredor Central, reabriéndolo lo antes posible hacia Albacete, desdoblándolo y adaptándolo al ancho internacional.

La limpieza viaria también tuvo protagonismo en el Pleno municipal, en primer lugar, con una propuesta del PSOE para reforzar el servicio de recogida de enseres y la erradicación de vertederos improvisados del municipio de Murcia, la cual fue anulada con los votos en contra del PP. Y, posteriormente, con una moción alternativa del Gobierno local presentada por una iniciativa presentada por Vox para la limpieza de escombreras ilegales en el municipio. Este espacio fue definido por el edil David Barquero como un «foco de suciedad que no dejan de crecer y constituyen una de las principales quejas vecinales en numerosas pedanías de Murcia».

La moción de adición del Gobierno local finalmente aprobada insta al Ayuntamiento a pedir a las administraciones públicas y entidades titulares de terrenos ubicados en el término municipal de Murcia, especialmente a la Confederación Hidrográfica del Segura, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y a ADIF, a mantener en adecuadas condiciones de conservación, limpieza, seguridad y salubridad los suelos, parcelas e infraestructuras de su titularidad, extremando la vigilancia para evitar las escombreras ilegales y en general vertidos incontrolados de residuos.

Noticias relacionadas

Esta medida se suma a las propuestas por Vox que pedían incrementar las labores de inspección y vigilancia, en colaboración con la Policía Local y sistemas de vídeo vigilancia de los puntos negros.