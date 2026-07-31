Pedanías
Cabezo de Torres contará con más de 4.000 metros cuadrados de recinto ferial
La infraestructura estará en una parcela municipal situada junto al campo de fútbol y al Molino Armero
Los vecinos de Cabezo de Torres podrán disfrutar de la celebración de sus fiestas y otros eventos en el futuro recinto ferial, ubicado junto al campo de fútbol y al Molino Armero. El nuevo espacio estará comprendido en una parcela municipal de 4.072 metros cuadrados. El recinto, afirma el Ayuntamiento de Murcia que permitirá contar con unas instalaciones adecuadas, seguras y funcionales para la celebración de eventos tan destacados como los Carnavales de Cabezo de Torres o las fiestas patronales.
El proyecto contemplará, entre otros aspectos, un acceso independiente respecto a las instalaciones deportivas, la delimitación y vallado permanente del recinto y la dotación de infraestructuras y servicios esenciales como suministro eléctrico, agua potable, saneamiento, gestión de residuos y aseos accesibles, garantizando su funcionamiento autónomo y seguro.
Asimismo, el Consistorio indica que el desarrollo de la propuesta contará con la participación de la Asociación del Carnaval y del resto de asociaciones y entidades de la pedanía, con el objetivo de que el diseño final responda a las necesidades reales de quienes protagonizan la actividad social y festiva de Cabezo de Torres.
La alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, destacó que "este proyecto es un ejemplo de la nueva forma de planificar el desarrollo de nuestras pedanías, anticipándonos a sus necesidades y dando respuesta a reivindicaciones históricas que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los vecinos". Además, la regidora subrayó que "estamos construyendo una Murcia más preparada, capaz de planificar con visión de futuro y de dotar a nuestras pedanías de los equipamientos que necesitan para seguir creciendo".
También explica el Gobierno local que esta actuación complementa la puesta en marcha del Plan de Acción Integral para las Pedanías, "un instrumento específico para planificar el desarrollo de los núcleos de población del municipio desde una visión global, participativa y transversal".
En este contexto, añaden que Cabezo de Torres forma parte de esta primera fase de desarrollo de este plan estratégico junto con El Palmar, Puente Tocinos, La Alberca y Sangonera la Verde, las cinco mayores pedanías de Murcia.
Nueva sala de estudios 24 horas
La pedanía dispondrá de una nueva Sala de Estudio 24 horas, gracias a la construcción de un edificio independiente de nueva planta en la céntrica calle Reina Sofía de Cabezo de Torres junto al Centro Municipal, con una superficie útil de casi 233 metros cuadrados que permitirá acoger hasta 100 plazas para el estudio, convirtiéndose en una de las más grandes de la Red de Salas de Estudio Municipales 24 horas.
La futura sala podrá acoger 10 mesas con 10 puestos cada una de ellas y estará preparada para ofrecer un entorno adecuado para la concentración, el estudio y la preparación de exámenes los 365 días del año, las 24 horas del día, con todos los servicios que ofrecen estos espacios modernos, como es conexión wifi, tomas de corriente estándar y estabilizadas, sistemas de control de acceso, climatización, seguridad y conectividad.
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