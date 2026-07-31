El Ayuntamiento de Murcia compra el centro de mayores de San Miguel para ampliarlo

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia aprueba la compra del centro de mayores de San Miguel, ubicada en la calle Conde de Roche de la ciudad, por valor de 327.200 euros. Este local de 316,10 metros cuadrados, alberga desde hace dos décadas constituye la sede de este centro municipal, que presta servicio a más de 500 personas asociadas, residentes en los barrios de San Miguel, Santa Catalina, San Nicolás, San Pedro y San Bartolomé.

El Consistorio explica que la adquisición de este edificio permitirá mejorar el equipamiento, ya que hará posible unir el local con el inmueble contiguo, de titularidad municipal y de 350 metros cuadrados, con el objetivo de crear un centro más amplio, moderno y funcional, dotado de espacios diferenciados para el desarrollo de actividades y adaptado a las necesidades actuales de las personas mayores.

El Centro Social de Mayores de San Miguel da cobertura a los barrios de San Miguel, Santa Catalina, San Nicolás, San Pedro y San Bartolomé, que engloban una zona con 5.108 personas mayores de 60 años, sobre una población total de 15.183 habitantes. Se trata del distrito con mayor concentración de población mayor del municipio, donde este colectivo representa el 33,64 % de los residentes.

En la actualidad, el centro cuenta con más de 500 personas asociadas y desarrolla durante todo el año un amplio programa de actividades orientadas a promover el envejecimiento activo y saludable. Entre ellas se incluyen talleres de ejercicio físico, actividades culturales y formativas, propuestas lúdicas, acciones de solidaridad y voluntariado o viajes, al tiempo que dispone de grupos estables de Teatro y de Coral y Rondalla. El centro dispone además de un servicio de cafetería para uso interno de las personas asociadas.

La adquisición del local llega tras suscribir el Ayuntamiento el contrato de alquiler del centro en septiembre de 2004 y, tras las obras de adecuación, con las que este edificio pasó a integrarse en la red municipal de centros en 2005. Desde sus inicios, el inmueble ha contado con un elevado nivel de participación en las actividades que se organizan en el mismo.