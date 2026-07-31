La alberca del Molino Armero de la pedanía murciana de Cabezo de Torres revivirá como un gran huerto jardín

La alberca del Molino Armero de la pedanía murciana de Cabezo de Torres se transformará en un gran huerto jardín que quedará conectado a la futura remodelación del Molino Armero de la localidad. Así lo aprobó este viernes la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia, que ha proyectado un plazo de ejecución de este proyecto de seis meses. La actuación prevista afirma el Ayuntamiento que permitirá remodelar este singular enclave hidráulico de origen andalusí, integrado en el proyecto de las Fortalezas del Rey Lobo.

Asimismo, el ajardinamiento interior de la alberca medieval cuenta con una inversión de 384.780 euros, que tiene como objetivo principal la conservación del actual huerto de limoneros que ocupa este espacio. Por ello, la remodelación de este lugar mantendrá la actual disposición y la complementará con nuevas zonas ajardinadas y áreas de descanso.

Entre las intervenciones previstas por el Consistorio murciano destacan la recuperación del huerto tradicional, la creación de itinerarios peatonales accesibles y espacios de estancia, la restauración de los muros históricos de tapial islámico y la recuperación de la red tradicional de acequias, incorporando además nuevos canales y pequeños estanques que evocarán la función original de la alberca.

De igual manera, se instalará nuevo mobiliario urbano, iluminación eficiente LED, arbolado de especies mediterráneas y una red de riego por goteo. Todas las intervenciones, aseguran que se ejecutarán con criterios de mínima afección al subsuelo y carácter reversible, dada la relevancia arqueológica del enclave.

Nuevo acceso para los ciudadanos

La remodelación de la alberca incorporará un nuevo acceso para los ciudadanos desde la calle Primero de Mayo, donde se proyecta también una plaza pavimentada de bienvenida. El vallado perimetral, inspirado en el diseño de las acequias de la Huerta de Murcia, garantizará la protección del conjunto.

Asimismo, el jardín tendrá una conexión directa con el futuro proyecto de rehabilitación del Molino Armero, permitiendo una simbiosis entre ambos espacios para actividades culturales y educativas.

Por otra parte, el Gobierno local afirma que este proyecto de recuperación se fundamenta en los estudios arqueológicos y arquitectónicos ya ejecutados previamente, que incluyeron sondeos, investigaciones geofísicas y modelos tridimensionales que han permitido conocer con detalle el estado de conservación del recinto y planificar una intervención plenamente compatible con sus valores patrimoniales.

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Por último, recuerdan que la alberca del Molino Armero, infraestructura hidráulica de origen islámico del siglo XII durante el gobierno de Ibn Mardanís, forma parte del Sitio Histórico de Monteagudo-Cabezo de Torres, declarado Bien de Interés Cultural.