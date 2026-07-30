Transporte urbano
Los trabajadores de Monbus vuelven a protestar en Murcia y mantienen la amenaza de huelga en septiembre
Reclaman autobuses más modernos y el pago o compensación de los festivos trabajados mientras el Ayuntamiento media con la empresa
Los trabajadores de una de las empresas concesionarias del transporte público regional, Monbus, volvieron a concentrarse frente al Ayuntamiento de Murcia, antes de la celebración del Pleno municipal.
La manifestación que arrancó a las nueve de la mañana se mantuvo hasta las once. Entre las medidas que los trabajadores reclaman a la empresa y al Ayuntamiento de Murcia están "la mejora y la renovación de la flota de autobuses con la retirada de los vehículos que tienen más de 20 años", además de mejoras en igualdad laboral con el pago o compensación de los festivos trabajados.
Poco después de arrancar el concejal de Movilidad, Jose Francisco Muñoz, que llegaba entonces a la Glorieta mantuvo una breve conversación con Francisco Tomás Muñoz, presidente del comité de empresa de Monbus, en la que según Francisco Tomás Muñoz, el edil le habría indicado que mantiene conversaciones con la empresa para solucionar esta situación.
Los empleados exigen renovar una flota con vehículos de más de 20 años y anuncian cuatro jornadas de huelga en septiembre
No obstante, Muñoz señaló que han elevado esta situación laboral a los juzgados por medio de demandas "porque seguimos insistiendo". Asimismo, explicó que Monbus es la empresa que tiene la mayoría del transporte por lo que "tienen la llave para solucionar los problemas".
Por otra parte, el edil del Ayuntamiento de Murcia también le habría comentado a Muñoz que estaría mediando para que los trabajadores no vayan a la huelga que en un principio se planteó como indefinida para septiembre. Sin embargo, el presidente del comité de empresa, subrayó que finalmente se ha llegado al acuerdo de que el transporte público regional vuelva a la huelga de 24 horas los días 10, 11, 14 y 15 de septiembre.
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