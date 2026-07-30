Murcia aprueba la actualización de la denominación de varias calles del municipio

El Pleno municipal del Ayuntamiento de Murcia correspondiente al mes de julio aprueba por unanimidad la actualización de las denominaciones de calles y espacios públicos del municipio. Según ha informado el Consistorio, 51 calles, jardines e instalaciones municipales reciben nuevos nombres para rendir homenaje a artistas, docentes y otras personalidades, además de recordar efemérides y acontecimientos destacados.

Entre las denominaciones aprobadas figura el Polideportivo Silvia Lloris, en El Palmar, dedicado a la futbolista profesional nacida en la pedanía. La deportista juega en el Atlético de Madrid y forma parte de la selección española femenina campeona del mundo sub-20 y bicampeona de Europa sub-19.

En Zarandona, una calle pasa a llevar el nombre de Alcaldesa Pedánea Purificación Manzano Balibrea, en reconocimiento a la primera mujer que ocupa la alcaldía pedánea de la localidad.

Las nuevas denominaciones incluyen también referencias a acontecimientos y conmemoraciones como Murcia 1200, 175 Aniversario, por la celebración de los primeros 175 años del Bando de la Huerta y el Entierro de la Sardina, y Arrecife, capital de la isla de Lanzarote.

De los 51 nombres aprobados, un total de 38 proceden de propuestas presentadas por las juntas municipales. La Comisión de Denominación de Calles, Espacios y Edificios Públicos da asimismo el visto bueno a tres expedientes para asignar una ubicación concreta a nombres aprobados con anterioridad.

Otro de los acuerdos contempla la creación del Parque Alcalde José Ballesta Germán en Barriomar. La denominación reconoce su trayectoria como alcalde de Murcia, catedrático de Medicina, rector de la Universidad de Murcia y consejero del Gobierno de la Región de Murcia, méritos que, tal y como detalla el Ayuntamiento, figurarán en la placa del futuro espacio.

Por otra parte, el Pleno aprueba que la parcela destinada a la futura Comisaría de Distrito de El Carmen pase a ser propiedad del Ministerio del Interior para avanzar en la puesta en marcha del Proyecto Conexión Sur.

La corporación municipal autoriza también la ampliación de los límites de gasto plurianual para tramitar las obras de recuperación del Casino de Torreagüera y del paso inferior que conecta los barrios de San Basilio y San Antón.