Comienza la construcción del bulevar del soterramiento en Murcia

Estas actuaciones forman parte del proceso de transformación urbana asociado a la integración del ferrocarril en Murcia, con el objetivo de mejorar la conectividad, la accesibilidad y la calidad de los espacios públicos del entorno.

Se llevarán a cabo las tareas previas necesarias para garantizar el correcto desarrollo de la obra y minimizar las afecciones a vecinos y usuarios. Entre las primeras actuaciones destacan el vallado perimetral de la zona de intervención, la instalación de la señalización provisional de obra y la realización de catas para localizar con precisión los servicios e infraestructuras existentes, lo que permitirá ejecutar los trabajos posteriores con mayores garantías de seguridad.

Asimismo, una vez señalizado el perímetro de obra, comenzará la demolición de las aceras existentes en la fase 1 del proyecto, iniciándose en la intersección con la calle Torre del Romo y avanzando progresivamente a lo largo del tramo de actuación.

Durante esta primera fase no serán necesarios desvíos generales del tráfico, manteniéndose la circulación en la mayor parte del ámbito afectado. Sí será necesario inhabilitar el aparcamiento en la zona norte de calle Orilla de la Vía.

Paralelamente, se procederá al replanteo de las distintas redes de servicios y del futuro colector, así como a la instalación de las casetas de obra y zonas de acopio de materiales, una vez obtenidos los permisos correspondientes.

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Los trabajos iniciales contarán con maquinaria especializada y un equipo técnico y operario destinado a garantizar el avance de las obras conforme a la planificación prevista.