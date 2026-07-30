¿Cuánto cobran la alcaldesa y los concejales de Murcia? Suben los sueldos de cara a 2027

Los sueldos en el Ayuntamiento de Murcia subirán el próximo año, según reflejan tanto el avance del presupuesto para 2027 como la plantilla presupuestaria abordada en la mesa de negociación celebrada este martes. Entre los aumentos, se encuentran las nóminas de la alcaldesa y de todos los concejales de la Corporación.

Aunque los sindicatos presentes en la reunión se abstuvieron debido a que recibieron el documento con poco tiempo de antelación, los sueldos públicos se elevarán al pleno del Consistorio murciano para su próxima aprobación.

Votaciones

Tanto UGT como el Sindicato de Empleados Públicos (SIME) se abstuvieron en la votación porque el documento fue entregado el pasado viernes, lo que no les dejaba el suficiente margen de tiempo para comparar los presupuestos con los de años anteriores, explicaron fuentes sindicales a La Opinión. Y ambos sindicatos pidieron recibir los escritos en versión digital para que su comparación con los de ejercicios anteriores sea más ágil.

Además, desde el SIME señalaron en una nota informativa que la plantilla tendrá que modificarse, pues aún queda pendiente de concretar la oferta de promociones internas de empleo público pendientes de convocar.

Por su parte, fuentes de CC OO indicaron a esta redacción que votaron en contra, también por el poco tiempo concedido para estudiar la plantilla. Aunque, con "el poco tiempo con el que se facilitó", para CC OO "había plazas que a nuestro juicio son innecesarias y no se atendía la petición que hicimos de una plaza que creemos necesario, puesto que es de un programa estable del Ayuntamiento, que se lleva cubriendo desde hace años, sin que exista la plaza".

Por otro lado, desde Somos Sindicalistas expresaron a este diario: "Presentaremos alegaciones a los presupuestos municipales, los que se incluye a la plantilla presupuestaria, en los plazos legalmente establecidos". Aunque este sindicato no pudo votar la plantilla presupuestaria porque, indicaron, no fueron convocados a la mesa de negociación.

Listado de sueldos

La alcaldesa, Rebeca Pérez, cobrará 87.849 euros a lo largo de 2027, unos 2.000 más de lo que recibirá este año desde que ejerce como regidora (85.698). Con esta subida, el sueldo de la alcaldesa superará en unos 5.000 euros al de su antecesor, José Ballesta, cuya retribución en 2025 fue de 82.372 y en 2024 de 79.965. Además, Pérez, durante los años que ejerció como vicealcaldesa, cobró 70.863 euros en 2024 y 72.996 en 2025.

En cuanto a los concejales del PP, en los que se delegan las concejalías, el sueldo difiere si la dedicación es exclusiva (solo ejercen de concejales) o parcial (pueden ocupar, además, otros puestos de trabajo).

En el caso de los concejales delegados con dedicación exclusiva, en 2027 cobrarán 77.0850 euros, unos 1.000 euros más que el sueldo de este 2026, de 75.953. Y, al igual que con el sueldo de los regidores, los de los ediles también han experimentado pequeñas subidas a lo largo de los años: en 2024 la retribución anual era de 70.863 y en 2025 de 72.996.

Aunque cabe destacar que, según la plantilla presupuestaria para 2027, uno de los concejales con dedicación exclusiva, casi equipara su sueldo al de la alcaldesa, y percibirá también 87.185, unos 300 euros menos que la regidora y unos 10.000 euros más que sus compañeros.

Por otro lado, los concejales delegados con dedicación parcial tendrán un sueldo de 50.900 euros en 2027, frente a los 49.654 de 2026, los 47.727 de 2025 y los 46.332 de 2024.

Con todo, los concejales del PP recibirán 1.057.841 euros a lo largo del ejercicio 2027, sin contar con la retribución que recibirá el nuevo edil en el Consistorio murciano, Pedro Luis Balibrea, quien entró al PP al correr la lista tras la muerte de Ballesta, pues no se sabe aún si este concejal se liberará o no.

Ediles de la oposición

En los sueldos de los concejales de los grupos de la oposición (PSOE y Vox) se mantiene también la distinción por dedicación exclusiva o parcial. Quienes se dedican en exclusiva a la política, percibirán 60.381 euros a lo largo de 2027, poco más de lo que cobrarán este 2026 (58.902) y los pasados 2025 (56.616) y 2024 (54.962).

Por su parte, los concejales sin delegación y con dedicación parcial tendrán una retribución de 39.970 euros, mientras que la de este 2026 es de 38.463, la de 2025 fue de 36.970 y la de 2024 de 35.890.

Con estas cifras, los ediles del PSOE recibirán 399.236 euros en 2027, mientras que los de Vox percibirán 261.112 euros. Así, entre los tres grupos políticos se embolsarán 1.718.189 euros de las arcas municipales en 2027 (a falta del sueldo de Balibrea).

Si comparamos estas cifras con las del presente ejercicio, el PP se embolsará unos 60.000 euros más (los sueldos de 2026 suman 994.090); el PSOE 10.000 más (en 2026 son 389.460); y Vox otros 10.000 más (271.656). En total, en 2026 los concejales del Ayuntamiento recibieron de las arcas municipales 1.655.206 (62.983 euros menos que el presente ejercicio).

Motivos del aumento

El informe de incremento señala que los gastos de personal establecidos tienen en cuenta la previsión de un incremento del 2 por ciento de las retribuciones del personal al servicio del sector público para el ejercicio 2027, condicionado a lo que establezca la futura Ley de Presupuestos Generales del Estado.

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Además, se incluyen un 0,5 por ciento por la variación del IPC en 2026, que se abonará en el primer trimestre de 2027 según lo establecido por el Real Decreto-ley 14/2025, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público.