Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mapa estatal autobusesRobo coches Mar de CristalCuartel Policía Local AlhamaEstafa peaje MazarrónCarlos AlcarazReal Murcia
instagramlinkedin

Salud pública

Vox pide actuar ante las escombreras ilegales en el municipio de Murcia

La medida de los de Abascal, además de retirar los residuos acumulados, solicita reforzar la vigilancia mediante Policía Local, agentes medioambientales y sistemas de video vigilancia

Escombrera ilegal en la pedanía murciana de Gea y Truyols.

Escombrera ilegal en la pedanía murciana de Gea y Truyols. / Vox

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Judit López Picazo

Judit López Picazo

Vox pedirá en el pleno municipal de este jueves reforzar las actuaciones para frenar las escombreras ilegales en el municipio de Murcia, una "realidad creciente" en la que "las pedanías son las principales perjudicadas", expuso el edil de Vox, David Baquero, quien detalló que "en zonas de huerta, caminos, ramblas, espacios naturales y parcelas municipales presentan una imagen de abandono total, impropia de la capital de la Región de Murcia".

Baquero también denunció que "los murcianos, especialmente los que habitan en pedanías, ven como el gobierno municipal recauda cada vez más, como el coste de vivir en el municipio aumenta cada año, y eso no se ve reflejado en el aumento de servicios municipales, ni siquiera con un mantenimiento básico de los que ya existen. Por ejemplo, la obligación que tiene el ayuntamiento de evitar la proliferación de escombreras y vertederos ilegales, por salubridad pública".

Asimosmo, desde Vox recuerdan que el gobierno del PP anunció en 2023 que "se iba a hacer una vigilancia exhaustiva de los 45 puntos negros principales a través de drones", aunque "esos puntos negros no paran de crecer en todo el término municipal. Eso a pesar de que Murcia cuenta con el complejo medioambiental de Cañada Hermosa, infraestructura destinada al tratamiento de los residuos urbanos y pagada con el esfuerzo económico de todos los murcianos".

Noticias relacionadas

La medida de los de Abascal, además de retirar los residuos acumulados, solicita reforzar la vigilancia mediante Policía Local, agentes medioambientales y sistemas de video vigilancia. Asimismo, incluye la colaboración con las juntas municipales para detectar vertidos incontrolados y mejoras en los servicios de retirada de enseres y los eco parques.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Circulaba a 115 kilómetros por hora en autovía pero hizo el gesto de la ventanilla en plena alerta: 500 euros de multa y la Guardia Civil extrema la vigilancia y castiga
  2. Detenido en Mazarrón un trabajador de la concesionaria de la autopista AP-7 por estafar a su empresa con el cobro de peajes
  3. Un municipio de la Región de Murcia registra la temperatura máxima del verano en España
  4. El fuego devora el monte en Mazarrón y Fuente Álamo y obliga a desalojar a los vecinos de tres urbanizaciones cercanas
  5. Un terremoto vuelve a sacudir la Región de Murcia: el epicentro se registra esta vez en Abarán
  6. Reventones térmicos, tormentas de barro y temperaturas récord: La Región de Murcia vive el día más caótico del verano
  7. Dos argelinos salvan la vida a una joven que cayó al río Segura a la altura del Puente del Hierro en Murcia
  8. Interceptan un camión en Murcia con 25.000 litros de sosa cáustica tras detectar que iba zigzagueando: el conductor sextuplicaba la tasa de alcohol

Cortes totales al tráfico en Ronda Sur, Espinardo y Reino de Murcia: consulta las calles afectadas por las obras de Red Eléctrica

Cortes totales al tráfico en Ronda Sur, Espinardo y Reino de Murcia: consulta las calles afectadas por las obras de Red Eléctrica

Vox pide actuar ante las escombreras ilegales en el municipio de Murcia

Vox pide actuar ante las escombreras ilegales en el municipio de Murcia

Murcia estrena el primer mapa de recursos de emergencias para actuar ante incendios, inundaciones y terremotos

Murcia estrena el primer mapa de recursos de emergencias para actuar ante incendios, inundaciones y terremotos

Conoce la programación completa de Moros y Cristianos de Murcia: los festejos se reinventan y los bandos 'se separan'

Conoce la programación completa de Moros y Cristianos de Murcia: los festejos se reinventan y los bandos 'se separan'

Así avanza el Parque de Barriomar: en obras el anfiteatro y ya recuperada la chimenea de La Molinera

Así avanza el Parque de Barriomar: en obras el anfiteatro y ya recuperada la chimenea de La Molinera

El plan sombra llega a 12 colegios de Murcia y pedanías con 40 nuevos toldos

El plan sombra llega a 12 colegios de Murcia y pedanías con 40 nuevos toldos

Cuatro heridos leves tras la colisión de cuatro coches y un camión en la A-7 a la altura de Murcia

Cuatro heridos leves tras la colisión de cuatro coches y un camión en la A-7 a la altura de Murcia

La UCAM duplica las líneas de autobús y contará con viajes cada 20 minutos a Murcia

La UCAM duplica las líneas de autobús y contará con viajes cada 20 minutos a Murcia
Tracking Pixel Contents