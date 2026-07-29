Vox pide actuar ante las escombreras ilegales en el municipio de Murcia

Vox pedirá en el pleno municipal de este jueves reforzar las actuaciones para frenar las escombreras ilegales en el municipio de Murcia, una "realidad creciente" en la que "las pedanías son las principales perjudicadas", expuso el edil de Vox, David Baquero, quien detalló que "en zonas de huerta, caminos, ramblas, espacios naturales y parcelas municipales presentan una imagen de abandono total, impropia de la capital de la Región de Murcia".

Baquero también denunció que "los murcianos, especialmente los que habitan en pedanías, ven como el gobierno municipal recauda cada vez más, como el coste de vivir en el municipio aumenta cada año, y eso no se ve reflejado en el aumento de servicios municipales, ni siquiera con un mantenimiento básico de los que ya existen. Por ejemplo, la obligación que tiene el ayuntamiento de evitar la proliferación de escombreras y vertederos ilegales, por salubridad pública".

Asimosmo, desde Vox recuerdan que el gobierno del PP anunció en 2023 que "se iba a hacer una vigilancia exhaustiva de los 45 puntos negros principales a través de drones", aunque "esos puntos negros no paran de crecer en todo el término municipal. Eso a pesar de que Murcia cuenta con el complejo medioambiental de Cañada Hermosa, infraestructura destinada al tratamiento de los residuos urbanos y pagada con el esfuerzo económico de todos los murcianos".

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La medida de los de Abascal, además de retirar los residuos acumulados, solicita reforzar la vigilancia mediante Policía Local, agentes medioambientales y sistemas de video vigilancia. Asimismo, incluye la colaboración con las juntas municipales para detectar vertidos incontrolados y mejoras en los servicios de retirada de enseres y los eco parques.