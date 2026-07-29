Administración local
Murcia estrena el primer mapa de recursos de emergencias para actuar ante incendios, inundaciones y terremotos
El inventario identifica a 1.550 efectivos, más de 1.000 vehículos y maquinaria, 18 drones y unos 400 edificios públicos
El primer mapa de recursos de emergencias ya está en marcha en el municipio de Murcia. La alcaldesa Rebeca Pérez presentó este miércoles en el recinto de la Fica la que será la principal herramienta del recientemente creado comité técnico permanente de emergencias.
El objetivo es poder acceder de forma rápida recursos (desde personas, vehículos y edificios hasta medios de apoyo) pertenecientes a 33 servicios municipales diferentes, y facilitar así la labor de coordinación.
Ahora, el comité podrá contar con un inventario actualizado y detallado de todos los recursos disponibles para actuar ante emergencias como incendios, inundaciones, movimientos sísmicos, apagones y situaciones de riesgo de falta de suministros básicos, entre otras.
A grandes rasgos, este inventario recoge 1.550 efectivos y puestos operativos cuantificados, más de 1.000 vehículos y maquinaria móvil, 18 drones, 988 medios técnicos de apoyo y más de 400 instalaciones municipales.
Inventario actualizado
El catálogo incluye los recursos de Policía Local, Protección Civil y Bomberos, pero también de otra treintena de servicios municipales que podrían ser útiles en caso de emergencia.
Así, por ejemplo, se detallan y referencian hasta 400 dependencias municipales, como polideportivos, centros sociales, de mujer o de mayores, pero también solares y parcelas, que pueden emplearse, por ejemplo, para hacer acopio de materiales ante una catástrofe, para distribución logística, para alojar evacuados, para ofrecer avituallamiento o como puntos de información, entre otros usos.
El mapa de recursos referencia también hasta 1.550 efectivos de diferentes categorías y más de mil vehículos de distintos tipos, desde vehículos bomba de los bomberos a ambulancias, pasando por remolques, camiones, excavadoras e incluso una embarcación.
Hay también a disposición de las posibles emergencias un total de 18 drones que permiten aplicar las nuevas tecnologías a la gestión de emergencias, así como 742 terminales de comunicación y emisoras portátiles de Policía, Bomberos, Protección Civil y Aguas de Murcia, entidad que, además, aporta al catálogo 78 equipos de baldeo y achique de agua, de bombeo y plantas potabilizadoras portátiles para asegurar el abastecimiento de agua en caso de emergencia.
A todo ello, se suman en el inventario un total de 988 medios y dispositivos de apoyo de distintos servicios municipales, como Alumbrado Público, Parques y Jardines, Informática y Comunicaciones, Zoonosis, SEMAS, Descentralización, Medio Ambiente, y mantenimiento de la vía pública.
Otras medidas
Además, el mapa de recursos se suma, indicó la alcaldesa, al recién presentado mapa de riesgos del municipio, por el que se ha hecho un análisis de los puntos de mayor riesgo y se están llevando a cabo medidas preventivas, como desbroces de solares.
Esta cartografía incorpora información sobre vegetación, modelos de combustible, pendientes, peligrosidad y riesgo de incendio, entre otros factores, con el objetivo de prevenir incendios forestales.
El objetivo de todos estos nuevos recursos es garantizar la "anticipación, prevención y coordinación" de todos los recursos del municipio ante posibles situaciones de riesgo, para ofrecer una visión "global e inmediata" de todos los recursos disponibles en cada momento, localizados, georreferenciados y disponibles para desplegarse, detalló la regidora del municipio.
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