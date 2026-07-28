La UCAM duplica las líneas de autobús y contará con viajes cada 20 minutos a Murcia

El campus de la Universidad Católica de Murcia (UCAM) contará con dos nuevas líneas de autobús con el nuevo modelo de transporte público. Así, pasará a contar con cuatro líneas en total y viajes cada 20 minutos al centro de la ciudad.

Pero también las pedanías mejorarán la conexión con el campus universitario con nuevos recorridos directos. El 45 por ciento de la población del municipio dispondrá de conexión directa con el campus y todas las pedanías podrán acceder con un máximo de un transbordo -que serán gratis con el nuevo sistema tarifario-.

Estas son las principales actuaciones abordadas este jueves durante la reunión de trabajo mantenida entre la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, y la presidenta de la Universidad Católica de Murcia, María Dolores García Mascarell.

Mejoras

Entre las novedades más destacadas se encuentra la puesta en marcha de la nueva línea 83, que conectará el casco urbano con la UCAM con una frecuencia fija de 20 minutos entre las 7:30 y las 23:00 horas.

Esta línea sustituirá a las actuales frecuencias irregulares, que oscilan entre 15 y 30 minutos, por un servicio estable en el que la Plaza Circular será el como punto de transbordo natural hacia la Universidad.

Además, la línea incorporará por primera vez conexión directa con barrios como El Infante, Nuestra Señora de la Fuensanta, San Juan, Vistabella, La Paz, La Fama y La Flota.

Desde el Ayuntamiento también resaltan que la línea que dará servicio a la Universidad tendrá su cabecera en el propio casco urbano de Murcia, medida que permitirá reducir retrasos y aglomeraciones en horas punta.

Enlace con el tranvía

El nuevo modelo incorpora, también por primera vez, una conexión directa entre el autobús urbano y la parada de tranvía de Los Rectores-Terra Natura.

Con este enlace, las líneas 13 y 15, con una frecuencia de paso de 10 minutos hacia Murcia, enlazarán con la lanzadera del tranvía que presta servicio a la UCAM, lo que facilitará los desplazamientos desde barrios como San Antón, San Andrés, San Antolín, San Pedro, Buenos Aires y Santiago el Mayor al permitir combinar ambos medios de transporte.

Nuevas conexiones directas

También se crearán las líneas transversales 94, 95 y 96 que permitirán realizar desplazamientos que hasta ahora requieren realizar transbordos dentro de la ciudad.

Así, dispondrán de conexión directa con el Campus de Los Jerónimos pedanías como Sangonera la Seca, Nonduermas, La Raya, Rincón de Beniscornia, Javalí Viejo, Cabezo de Torres, Churra y Cobatillas.