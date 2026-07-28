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Estas son las principales citas de la Feria de Murcia 2026

El Ayuntamiento desvela a cuentagotas los actos y novedades de los festejos de este año

Presentación de los nuevos cabezudos de la Feria de Septiembre de Murcia, ayer en el Ayuntamiento.

Presentación de los nuevos cabezudos de la Feria de Septiembre de Murcia, ayer en el Ayuntamiento. / Juan Carlos Caval

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Judit López Picazo

Judit López Picazo

La Feria de Septiembre de Murcia calienta motores en pleno verano. Y el Ayuntamiento desvela a cuentagotas los actos y novedades de este año. Esta semana se presentaron a los nuevos miembros de la familia de cabezudos, que participarán en el desfile inaugural de los festejos, y se fijaron en el calendario las principales fechas festivas.

Aunque el primer paso que dieron este año las fiestas patronales de la capital del Segura fue el cartel anunciador, obra de Marcos Salvador Romera, que supone un homenaje al que fuera regidor del municipio hasta su fallecimiento, José Ballesta.

Después, llegó el turno de las nuevas incorporaciones al patrimonio festero de la ciudad: los cabezudos dedicados a los actores murcianos Pepa Aniorte y Carlos Santos, realizados por los alumnos de la Escuela de Arte de la Región.

Y el mismo día en el que se presentaron a los personajes que participarán en el desfile inaugural, la Junta de Portavoces abordó la principales fechas festivas de este septiembre.

Días clave

Tras la tradicional bajada de la Virgen de la Fuensanta, patrona de Murcia, ambas figuras junto con otros cabezudos desfilarán acompañadas por una banda de música.

Las fiestas comenzarán el 3 de septiembre con la tradicional bajada de la Virgen de la Fuensanta, patrona de Murcia. El desfile recorrerá distintos escenarios clave de la Feria hasta finalizar en la entrada de los Huertos del Malecón, donde tendrá lugar el acto oficial de inauguración de estas nuevas incorporaciones y el inicio de la programación de la Feria 2026.

Al día siguiente, el 4 de septiembre, tendrá lugar la lectura del pregón de la Feria de Murcia.

Asimismo, el 7 de septiembre tendrá lugar el pregón de Moros y Cristianos, a cargo de Encarna Talavera, y la inauguración del tradicional Campamento.

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Por el momento, desde el Consistorio murciano no han desvelado más actos del programa de fiestas, pero el resto de novedades se irán anunciando a lo largo del mes que queda para el inicio de los festejos.

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