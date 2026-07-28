Estas son las cinco películas que se proyectarán en el cine de verano de Murcia esta semana

Al mes de julio no le quedan demasiados días, pero aún se podrán aprovechar de las proyecciones que tienen lugar cada semana en el parque Fofó de Santa María de Gracia, en Murcia. Tras una semana de terror -con un viernes dedicado a Hitchcock-, las próximas películas que se podrán disfrutar están marcadas por la comedia.

Concretamente, mostrarán los siguientes filmes: Charlie y la Fábrica de Chocolate, Exploradores, Aterriza como puedas, Amanece que no es poco y La Fiera de Mi Niña.

Charlie y la Fábrica de Chocolate

La película se proyectará el próximo miércoles 29 de julio a las 21.30 horas. Esta obra de Tim Burton del año 2005 tiene una duración de una hora y cincuenta minutos aproximadamente.

Charlie Bucket (Freddie Highmore), un niño de una familia muy pobre, consigue un pase para estar un día entero en la gigantesca fábrica de chocolate del excéntrico Willy Wonka y sus Oompa-Loompas. Junto a Charlie acuden a la fábrica otros cuatro niños de distintas partes del mundo. Con cierto punto humor durante el trayecto se penalizan comportamientos negativos por parte de los niños y sus familiares.

Exploradores

Esta obra estará el jueves 30 de julio a las 21.30 horas en la pared del parque Fofó de Santa María de Gracia. Se trata de un filme dirigido por Joe Dante que se estrenó en 1985 en Estados Unidos y con una duración de una hora cincuenta minutos, grosso modo.

De forma improvisada, unos chicos utilizan su ingenio (y un descubrimiento inesperado) para construir una nave espacial y emprender un viaje por el universo.

Aterriza como puedas

Ese mismo jueves, a las 23.30 la Filmoteca ha programado la emisión de Aterriza como puedas. Una película de Jim Abrahams, David Zucker y Jerry Zucker de 1980 que tiene una corta duración: una hora y 28 minutos.

Una comida en mal estado deja a los pilotos indispuestos para continuar con el trayecto. Esto provoca que durante el vuelo, que iba de Los Ángeles a Chicago, una serie de curiosos personajes intenten salvar sus vidas. Entre ellos se encuentra un antiguo piloto de combate que se verá con la obligación de tomar el mando del avión comercial.

Amanece que no es poco / L.O.

Amanece que no es poco

El viernes a las 21.30 nos permitirá ver Amanece que no es poco. Esta producción española de José Luis Cuerda se estrenó en 1989 y dura una hora y cuarenta y cinco minutos.

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