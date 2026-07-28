El plan sombra llega a 12 colegios de Murcia y pedanías con 40 nuevos toldos

El nuevo impulso al plan sombra llega a doce colegios del municipio de Murcia con la instalación de 40 nuevos toldos. El Ayuntamiento ha adjudicado, por un valor que roza los 140.000 euros, un contrato para la instalación y suminitro de estas infraestructuras que, como novedad, contarán con un brazo extensible tipo cofre que permite recoger automáticamente la lona.

Con esta actuación, se generarán cerca de 1.200 metros cuadrados de sombra que beneficiarán a más de 2.000 alumnos de cinco centros educativos del casco urbano y otros siete ubicados en pedanías, con el objetivo de que "los patios escolares puedan disfrutarse durante todo el curso en las mejores condiciones posibles", resaltó la eidl de Educación y Atención a la Ciudadanía, Belén López.

Para determinar la solución más adecuada en cada centro, la Concejalía de Educación y Atención a la Ciudadanía realizó un estudio individualizado en el que se tuvieron en cuenta aspectos como las dimensiones de los patios, el número de alumnos y las necesidades de sombra detectadas.

Listado de colegios CEIP Nuestra Señora de la Arrixaca (Murcia), con 214 alumnos: 2 toldos extensibles motorizados y 2 toldos autoportantes CEIP Narciso Yepes (Murcia), con 161 alumnos: 5 toldos extensibles motorizados CEIP Vistabella (Murcia), con 146 alumnos: 2 toldos corredera portería CEIP Maestro José Castaño (Murcia), con 179 alumnos: 3 toldos extensibles motorizados CEIP Manuel Fernández Caballero (Murcia), con 234 alumnos: 3 toldos extensibles motorizados CEIP Pintor Pedro Flores (Puente Tocinos), con 132 alumnos: 2 toldos correderos tipo portería CEIP La Arboleja (La Arboleja), con 143 alumnos: 2 toldos correderos autoportante y 2 correderos portería CEIP San José de la Montaña (Sangonera la Seca), con 197 alumnos: 4 toldos correderos autoportante CEIP Barriomar 74 (Barriomar), con 133 alumnos: 3 toldos extensibles motorizados CEIP Nuestra Señora de la Antigua (Monteagudo), con 149 alumnos. 2 toldos correderos autoportante CEIP José Martínez Tornel (Patiño), con 156 alumnos. 2 toldos correderos autoportante CEIP Puente Doñana (La Albatalía), con 177 alumnos. 6 toldos extensibles motorizado

Balance

Desde la puesta en marcha del plan sombra en 2017, el Ayuntamiento de Murcia ha destinado más de 1.7 millones de euros para generar 12.000 metros cuadrados de sombra en los centros educativos públicos.

Solo en los dos últimos años, esta estrategia municipal ha permitido extender estas infraestructuras a 84 colegios de todo el municipio.

Por ejemplo, en la pedanía de El Palmar,se están instalando infraestructuras de sombraje en los CEIP Ciudad de la Paz, Pintor Pedro Cano y Escuelas Nuevas, mientras que en los colegios Gloria Fuertes, José María Párraga, Santa Rosa de Lima y Los Rosales se instalaron distintas soluciones de sombra en 2025.

De este modo, todos los CEIP de la pedanía contarán al concluir este verano con módulos de toldo para mejorar el confort térmico de los espacios exteriores escolares y fomentar su uso durante todo el año.

Actuaciones en curso

De manera paralela, avanzan los trabajos de instalación de 31 toldos en 29 colegios. En concreto, se trata de los colegios CEIP Juan XXIII El Ranero, Francisco Giner de los Ríos (Santiago el Mayor), Pintor Pedro Cano (El Palmar), Ciudad de la Paz (El Palmar), Escuelas Nuevas (El Palmar), Pedro Pérez Abadía (Espinardo), Salzillo (Espinardo), San Juan Bautista (Alquerías), María Auxiliadora (Cabezo de Torres), Virgen de la Fuensanta (La Alberca), CEI La Naranja (Beniaján), Antonio Díaz (Los Garres), Francisco Salzillo (Los Ramos), Contraparada (Javalí Nuevo), Vicente Medina (Sangonera la Seca), Virgen de Guadalupe (Guadalupe), Juan Carlos I (Llano de Brujas), Juan de la Cierva (Casillas), Los Álamos (El Carmen), Nicolás de las Peñas (Murcia), Andrés Baquero (Murcia), Pintor Pedro Cano (El Palmar), Ramón Gaya (Puente Tocinos), Francisco Noguera Saura (San José de la Vega), San Félix (Zarandona), Carolina Codorniu (Churra), Rafael Nicolás Raya (Sangonera la Verde), Nuestra Señora de la Fuensanta (Beniaján) y Torreteatinos (El Raal).

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Por otro lado, en colegios como el Rafael Nicolás Raya (Sangonera la Verde), Ciudad de la Paz (El Palmar), Maestro Enrique Laborda (Los Dolores) o Nicolás de las Peñas (Murcia), entre otros, ya han terminado los trabajos de instalación de estas infraestructuras de sombraje, que podrá disfrutar la comunidad educativa al inicio del próximo curso escolar.