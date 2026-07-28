Conoce la programación completa de Moros y Cristianos de Murcia: los festejos se reinventan y los bandos 'se separan'

Las Fiestas de Moros y Cristianos llegan este año a la Feria de Septiembre de Murcia con casi 40 actividades, algunos cambios y "muchas sorpresas", como adelantó este martes Aranzazu Arce, presidenta de la Federación, en la presentación del programa de actos.

Arze aseguró que esta edición supondrá "un punto de inflexión" en los 22 años de los festejos la forma de celebrar y acercar a la ciudadanía murciana las Fiestas de Moros y Cristinanos.

Y en la misma línea se expresó el edil de Cultura e Identidad, Diego Avilés, quien destacó que estas fiestas serñan "las más participativas de la historia", pues la mayoría de actos son gratis.

"Hay que ser valiente y reinventar: y eso es lo que ha hecho este año la Fiesta de Moros y Cristinanos, que recrea nuestra historia sin quedarse estancada en ella", resaltó también Avilés.

El concejal detalló una de las novedades de esta edición, y es que los actos este año corresponden a un orden más cronológico. Así, se adelantan el pregón -que, por primera vez, será en la plaza del Cardenal Belluga- y el recibimiento en el Ayuntamiento.

Asimismo, se traslada la representación de la fundación de la ciudad y se concluye con la embajada de la entrega de llaves en la víspera de la romería.

Por su parte, Patricio Sánchez, director general de Patrimonio Cultural de la Comunidad, quiso agradecer a la presidenta de la Federación que "prometió que iba a transformar la fiesta" y lo está cumpliendo.

Asimismo, Sánchez recordó la reciente declaración de los festejos como Fiesta de Interés Turístico Internacional, reconocimiento con el que "Murcia puede presumir de ser la ciudad con más distinciones en este sentido".

Una granada de oro

Otra de las novedades de este año lleya en forma de joya, de la mano de la firma de joyería de autor dpiedra joyería. Se trata de una granada de oro de 24 kilates que pasará a ser emblema oficial del ajuar de las abanderadas.

El autor de la joya, Guillermo, la ha diseñado con base histórica y explicó que la granada representa, por un lado, al mundo árabe, pues el Corán menciona la granada como fruto del paraíso, y por otro lado alude a los Reyes Católicos, a modo de metáfora visual del Pacto de Alcaraz con el que, en 1243, Murcia quedó integrada en la corona de Castilla.

La presidenta de la Federación indicó que con este encargo "se siembra una tradición a partir de este año para poner en honor a las personalidades de la fiesta", por lo que la granada de oro es solo el primer paso de una iniciativa que llega para quedarse.

La granada de oro que estrenarán este año las abanderadas de la Federación de Moros y Cristianos. / Federación de Moros y Cristianos de Murcia

Programa completo

Aunque la Feria de Septiembre comienza el día 7, Moros y Cristianos calentarán motores desde el día 2 con la presentación del anuario festero a las 13:00 horas en el salón de actos del edificio Moneo.

Y esa misma tarde se celebrará la campaña solidaria de hemodonación 'Sangre Festera', en el Cuartel de Artillería, iniciativa que repite tras el la pasada edición y cuya importancia resaltó la presidenta de los festejos. Ya el sábado, 5 de septiembre, se celebrará la cena medieval en el Hotel Nelva.

El 7 de septiembre será el "gran día", con una jornada repleta de actos "para que Murcia se entere de que Moros y Cristianos está aquí". La recepción oficial de la alcaldesa a los cargos Festeros en el Ayuntamiento, que en fiestas pasadas se hacía viernes, se traslada al primer día de las fiestas.

Ese mismo día por la tarde comenzarán los pasacalles, aunque con una importante novedad: los bandos saldrán desde distintos puntos históricos. Mientras que el bando moro saldrá de la estatua de Abderramán II, el Cristiano lo hará desde la estatua Alfonso X El Sabio, hasta encontrarse en la plaza de Santo Domingo y, a partir de este punto, tendrá lugar el pasacalles oficial hasta Belluga para la lectura del pregón a cargo de Encarna Talavera.

La jornada concluirá con el encendido de las luces de Gran Vía para "poner ese toque de luz a la fiesta", indicó la presidenta de la Federación, y la inauguración oficial del campamento medieval, ubicado en el parking del Malecón.

El martes será un día "abocado en las abanderadas", quienes recorrerán las calles de la ciudad en un pasacalles junto con espectáculos desde Alfonso X hasta Belluga.

Al día siguiente se celebrarán varios actos en el campamento medieval y el concurso de dibujo con El Corte Inglés. El jueves proseguirá la celebración con el desfile infantil y esa misma noche se representará el episodio histórico de la fundación de la ciudad de Murcia.

Ya el viernes tendrán lugar una misa y un volteo de campanas en honor a los festeros difuntos y por la tarde la Glorieta acogerá un 'tardeo festero' con conciertos, espectáculos y DJs, y desde ahí los festejos se trasñladarán al campamento medieval, "porque siempre volvemos a casa", apostilló Arce.

El gran pasacalles del sábado será "mucho más activo", pues la Federación ha tratado de "dosificar los espectáculos para que todo el desfile merezca la pena ser disfrutado y que en ningún momento decaiga la atención", aseguró la presidenta.

La tradicional ofrenda a la Virgen de la Arrixaca será el domingo, cuando también tendrá lugar la yinkana 'Búsqueda del corazón de Alfonso X', con pruebas al estilo de un 'escape room' destinadas a encontrar un premio de 1.000 euros.

Por último, el lunes Moros y Cristianos se despiden con un pasacalles y el acto de la entrega de llaves en Belluga y la noche sin fin en el campamento medieval.