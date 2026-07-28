Así avanza el Parque de Barriomar: en obras el anfiteatro y ya recuperada la chimenea de La Molinera

La chimenea de La Molinera ya está restaurada y el anfiteatro al aire libre se encuentra en plena construcción. El calendario de actuaciones previsto para la ejecución del Parque de Barriomar se intensifica en estas fechas con trabajos centrados en acondicionar el terreno, comenzar a edificar y recuperar el patrimonio histórico y natural de la zona.

Además, el Parque se concibe como una gran infraestructura de conexión entre el río Segura, la huerta tradicional y el centro urbano, como resaltó la alcaldesa, Rebeca Pérez, este jueves durante su visita al enclave junto al edil de Desarrollo Urbano, José Guillén.

Las obras del llamado Parque Metropolitano Alcalde José Ballesta, en honor al anterior regidor, cuentan con un presupuesto de adjudicación de 4,8 millones de euros para el lote correspondiente a la urbanización de la zona y la construcción de las instalaciones, la parte del proyecto que se está ejecutando a día de doy.

Trabajos previstos

Entre las actuaciones que se están ejecutando esta época estival destaca la restauración de la chimenea de la antigua fábrica conservera de La Molinera, así como la recuperación de su entorno y de la cota original de acceso.

Además, ya está listo el montículo sobre el que se ubicará el gran juego infantil singular del parque y han iniciado las obras del anfiteatro que contará con graderío integrado en el paisaje.

También se ha construido el muro de gaviones paralelo a la Ronda Oeste y se han instalado la res de alumbrado y las redes soterradas de media y baja tensión.

En las próximas semanas comenzará la excavación del lago naturalizado

Durante las próximas semanas, continuarán los trabajos con la instalación de la red primaria de riego, las conducciones de abastecimiento de las fuentes, la urbanización de viales, la excavación del lago naturalizado y la creación de los jardines inundables previstos en el proyecto.

Protección patrimonial

Una de las piezas centrales del parque será la chimenea de la antigua fábrica conservera de La Molinera, que se ha limpiado, reparado y reconstruido. Además, la chimenea cuenta ahora con nueva iluminación ornamental.

Asimismo, en materia de patrimonio natural destaca la protección de la Morera Singular de Barriomar. Este ejemplar de morera blanca (Morus alba L.) cuenta con una edad estimada de alrededor de 150 años, una altura de 15 metros, una copa de 17 metros de diámetro y un perímetro de tronco de 3,40 metros, y está incluido en el proyecto SOS Moreras de Murcia.

Para mejorar las condiciones de conservación del árbol se han ejecutado trabajos de limpieza y acondicionamiento del terreno, mejora de la aireación de las raíces, formación de alcorques perimetrales, tratamiento de zonas afectadas por patologías, eliminación de madera degradada y estabilización estructural de las ramas principales mediante sistemas específicos de sujeción.

Y, además de estas actuaciones, la Morera de Barriomar dispondrá de señalización interpretativa accesible mediante código QR para que vecinos y visitantes puedan conocer su historia, características e importancia dentro del paisaje tradicional de la huerta murciana.

"Esta morera es un vestigio vivo de la Murcia de la seda, un símbolo de la huerta que vio crecer a generaciones de murcianos y un punto de encuentro entre el pasado agrícola del municipio y la ciudad verde y habitable que hoy se proyecta sobre el futuro Parque Metropolitano Alcalde José Ballesta", resaltó Rebeca Pérez durante su visita.

Próximos pasos

La primera fase del Parque Metropolitano Alcalde José Ballesta abarca una superficie de 37.786 metros cuadrados de los 208.000 metros cuadrados con los que contará en total.

El proyecto contempla que el futuro parque cuente con más de 800 árboles de gran porte, más de 5.000 unidades arbustivas, ocho fuentes, un lago naturalizado, áreas de ocio infantil, amplios recorridos peatonales y ciclistas, zonas inundables para la gestión sostenible del agua y espacios destinados a actividades culturales y de convivencia.