Los autobuses eléctricos ya cubren casi el 20 % de los viajes entre Murcia y sus pedanías

Cada vez más viajes de los que realizan los autobuses públicos entre Murcia y sus pedanías corren a cargo de vehículos eléctricos. Durante el primer semestre de 2026, los autobuses eléctricos recorrieron un total de 579.872 kilómetros, lo que representa el 18,6 por ciento de los más de 3,1 millones de kilómetros realizados por el conjunto de la concesión, según informó en un comunicado Monbús, la empresa concesionaria del servicio.

Esta cifra supone que cerca de uno de cada cinco kilómetros del servicio ya se realiza con vehículos eléctricos, con una media próxima a los 100.000 kilómetros mensuales.

Monbús apunta que la progresión ha sido "especialmente significativa desde comienzos de año", pues los autobuses eléctricos recorrieron 71.269 kilómetros enero; 95.629 en febrero; 111.817 en marzo; 103.957 en abril; 101.532 en mayo; y 95.668 en junio.

También el avance de la electrificación se traduce en una reducción estimada de más de 500.000 kilogramos de CO2 al mes. Y, en el conjunto del primer semestre, el ahorro de emisiones supera las 3.000 toneladas de CO2.

Además del impacto ambiental, los datos reflejan una elevada utilización por parte de los viajeros. Más de 260.000 personas al mes emplean estos autobuses en las distintas líneas y horarios del servicio. En total, durante los seis primeros meses de 2026, más de 1,5 millones de viajeros se desplazaron en vehículos eléctricos.

Nuevas incorporaciones a la flota

La flota eléctrica vinculada a la concesión incluye siete autobuses Yutong articulados de 18 metros y 116 plazas destinados al tranvibús; dos Yutong de 12 metros y 78 plazas; diez Irizar de 12 metros y 73 plazas cedidos por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y dos King Long de 10 metros y 59 plazas, también cedidos por la Administración autonómica.

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Actualmente, cuatro de los autobuses Irizar "todavía no pueden prestar servicio diario debido a las limitaciones existentes en la infraestructura de recarga", exponen desde Monbus y agregan que "se espera incrementar progresivamente su utilización una vez entren en funcionamiento los nuevos cargadores instalados por la Comunidad Autónoma en el municipio de Alcantarilla, pendientes de conexión".