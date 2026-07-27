El río Segura ya discurre por el meandro del Vivillo en Murcia: Los futuros senderos y el nuevo cauce toman forma

Los trabajos de excavación concluyen en el meandro del Vivillo, por el que ya discurren las aguas del río Segura a su paso por el municipio de Murcia. La actuación, cuyo principal objetivo es recuperar el cauce original para prevenir las inundaciones, contempla también la construcción de una plataforma concebida como un espacio de encuentro junto al río.

La iniciativa se enmarca en la segunda fase de la estrategia municipal Murcia Río, que pretende conectar la ciudad y sus pedanías mediante un corredor verde. En este sentido se expresó la alcaldesa, Rebeca Pérez, este lunes durante su visita a los trabajos de restauración fluvial: "Estamos convirtiendo el río en un verdadero eje vertebrador del municipio, recuperando espacios que durante décadas permanecieron degradados y devolviéndolos a los murcianos en forma de naturaleza, paisaje y calidad de vida".

La actuación, que cuenta con un plazo de ejecución de doce meses, continuará en los próximos meses con la creación de senderos, la implantación de la red general de riego, la construcción de dos escolleras y la aplicación de soluciones de bioingeniería para la revegetación con más de 4.000 especies.

Proyecto

Los trabajos desarrollados hasta la fecha han permitido conformar el meandro, incluidos los taludes laterales y los senderos previstos en su entorno, mediante la excavación y el movimiento de aproximadamente 28.000 metros cúbicos de tierras -volumen equivalente a más de una decena de piscinas olímpicas, ejemplifican desde el Consistorio-.

Con estas labores, ya se ha recuperado parte del recorrido histórico del Segura y se ha incrementado así la capacidad hidráulica del cauce, lo que reduce los riesgos asociados a episodios de inundación.

El nuevo cauce reduce el riesgo de inundación

Uno de los elementos más destacados de la actuación es la nueva plataforma de cerca de 2.100 metros cuadrados, concebida como un espacio de encuentro integrado en el entorno fluvial. Para su construcción se están reutilizando aproximadamente 3.200 metros cúbicos de tierras procedentes de la propia excavación.

La plataforma se construye sobre una base de roca y sucesivas capas de tierras compactadas y, posteriormente, contará con un acabado de canto rodado y una escalera de acceso que facilitará la conexión con el río y su entorno inmediato.

Por otro lado, para garantizar la estabilidad del cauce, se ha creado una capa de grava de 50 centímetros de espesor en el fondo y los laterales del nuevo recorrido. De forma paralela, se ha habilitado una infraestructura temporal de desvío del caudal mediante tubos, escollera y tierras, que permite mantener el funcionamiento del río mientras avanzan los trabajos en la zona donde se construye la futura plataforma de estancia y recreo.

Bosque de ribera

La actuación, que cuenta con financiación de la Fundación Biodiversidad, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con fondos NextGenerationEU, incorpora intervenciones de restauración ambiental destinadas a recuperar el bosque de ribera que históricamente ha ocupado este espacio.

Para ello, además de plantar especies autóctonas, se ha actuado sobre 12.700 metros cuadrados ocupados por vegetación invasora, principalmente caña común y carrizo.

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Durante su visita al meandro, la regidora estuvo acompañada por el concejal de Planificación Urbanística, Vivienda, Medio Ambiente y Huerta, Antonio Navarro, así como por el presidente de la Junta Municipal de La Raya, José Hernández; el presidente de la Junta Municipal de Rincón de Seca, Pedro Ruipérez, y la vocal de la Junta de Rincón de Beniscornia, Fuensanta Sánchez.