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El nuevo centro de día para personas con discapacidad de Churra estará terminado antes de que acabe el año

Más de un centenar de usuarios recibirán atención en el edificio, que contará también con un espacio de promoción de la autonomía personal

Miembros del Gobierno regional y del equipo de Gobierno local visitaron el centro de día en Churra.

Miembros del Gobierno regional y del equipo de Gobierno local visitaron el centro de día en Churra. / CARM

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Judit López Picazo

Judit López Picazo

El nuevo centro de día para personas con discapacidad de la pedanía murciana de Churra estará concluido antes de que finalice este año. El próximo mes finalizarán los últimos trabajos de pintura y, después del verano, culminará el acondicionamiento del espacio exterior del edificio, ubicado junto a la residencia para personas con discapacidad de la localidad.

Este servicio dará cobertura a más de un centenar de usuarios, que recibirán una atención integral y especializada y, como destacó la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, visitó este lunes las instalaciones y destacó que el inmueble dispone de "un espacio más amplio, con más luz y adaptado a las necesidades de los usuarios, con el que avanzamos en la implantación del nuevo modelo de atención centrado en la persona, tanto en residencias como en centros de día".

Servicios

En concreto, el nuevo centro ofrecerá dos servicios diferenciados: uno de centro de día, en el 50 que personas con discapacidad recibirán atención y alimentación en horario diurno; y otro centro de promoción de la autonomía personal (SEPAP), que proporciona formación en distintos ámbitos a los usuarios, con otras 50 plazas.

El edificio tendrá un espacio exterior ajardinado

Asimismo, la consejera explicó que los usuarios del centro "accederán a una atención más personalizada, en un entorno seguro, que favorece la socialización de los usuarios y que, además, está conectado con la naturaleza gracias a un espacio exterior ajardinado, que les permite disfrutar al aire libre".

Proyecto

Las instalaciones se extienden en una superficie de cerca de 17.000 metros cuadrados, distribuidas en módulos diferenciados que se han estructurado de forma simétrica. Además, se ha habilitado un área multifuncional dirigida a que los usuarios puedan realizar en esta zona todas las actividades programadas.

El inmueble consta de dos plantas, que disponen de espacios comunes como la cocina, los comedores o los baños, y albergarán tanto el centro de día como el SEPAP, servicios que estarán intercomunicados.

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El proyecto ha supuesto una inversión de más de 5 millones de euros procedentes de los fondos europeos Next Generation.

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