La Feria de Murcia 2026 ya tiene a sus cabezudos: Conoce a los nuevos personajes que participarán en el desfile inaugural

La Feria de Murcia cada año se deja sentir antes en el calendario y, a finales de julio, ya cuenta con cartel anunciador y ha ampliado la familia de cabezudos con dos nuevos miembros: los actores murcianos Pepa Aniorte y Carlos Santos, obra de los alumnos de la especialidad de técnicas escultóricas de la Escuela de Arte de la Región de Murcia.

Los nuevos cabezudos fueron presentados este lunes por el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, quien señaló que "estos dos nuevos cabezudos se suman al patrimonio festero de la ciudad y amplían un catálogo que ya forma parte de la identidad de la Feria de Murcia. Con ellos seguimos reconociendo a murcianos que, con su talento y trayectoria, contribuyen a proyectar el nombre de nuestra ciudad dentro y fuera de nuestras fronteras".

Con estas dos incorporaciones, la colección municipal supera la decena de cabezudos, iniciada el pasado año con las caricaturas de Carlos Alcaraz, Xuxo Jones, Atenea Pérez, Arturo Pérez-Reverte, Ruth Lorenzo, Sita Abellán, Bárbara Rey, Ginés García Millán, Jaime Lorente y Alejandro Valverde.

Asimismo, el edil de Cultura destacó que "esta iniciativa demuestra que nuestras tradiciones pueden seguir creciendo y evolucionando sin perder su esencia. Gracias a la implicación de la Escuela de Arte, incorporamos nuevas figuras que enriquecen nuestro patrimonio festivo y, al mismo tiempo, damos visibilidad al enorme talento de los jóvenes creadores de nuestra Región".

"Nuestras tradiciones pueden seguir creciendo sin perder su esencia", destacó Diego Avilés

Un pasacalles para iniciar las fiestas

Como principal novedad de esta edición, los nuevos cabezudos protagonizarán el gran pasacalles inaugural de la Feria de Murcia 2026. Tras la tradicional bajada de la Virgen de la Fuensanta, patrona de Murcia, ambas figuras junto con otros cabezudos desfilarán acompañadas por una banda de música.

El desfile recorrerá distintos escenarios clave de la Feria hasta finalizar en la entrada de los Huertos del Malecón, donde tendrá lugar el acto oficial de inauguración de estas nuevas incorporaciones y el inicio de la programación de la Feria 2026.

Desde el Consistorio destacan que la idea de crear cabezudos inspirados en personajes reconocidos de la escena murciana "nació con el objetivo de renovar esta tradición, al apostar por personajes contemporáneos estrechamente vinculados a Murcia y que continúa consolidándose como uno de los elementos más singulares de la Feria".

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Además, esta iniciativa "fomenta la colaboración con instituciones educativas y crea nuevas propuestas que enriquecen la programación de la Feria desde el respeto a las tradiciones y a la identidad murciana".