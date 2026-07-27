¿Por qué no se debe alimentar a las palomas? Sanciones de hasta 300 euros en Murcia

El Ayuntamiento de Murcia da un nuevo paso en su intento por mantener bajo control a la población de palomas en el municipio. A los nueve halcones peregrino que componen el proyecto falcon ahora se suma una campaña de concienciación que trata de trasladar a la ciudadanía la importancia de no alimentar a estas aves en la vía pública, sobre todo en el casco urbano.

El objetivo es proteger la salud pública y contribuir al mantenimiento de unos espacios públicos más limpios y seguros, en especial en el caso de los edificios que forman parte del patrimonio histórico y cultural del municipio.

Bajo el lema 'Alimentarlas no las ayuda, nos perjudica a todos', la campaña pretende informar a la ciudadanía de que "un gesto aparentemente inofensivo como dar de comer a las palomas tiene consecuencias directas sobre el equilibrio del entorno urbano", exponen desde el consistorio, pues un exceso de alimento favorece un crecimiento descontrolado de su población, lo que aumenta la acumulación de excrementos y restos de comida y contribuye al deterioro del mobiliario urbano y el patrimonio histórico.

En el marco de esta iniciativa, se instalarán carteles informativos en distintos puntos del casco urbano. "Esta campaña va mucho más allá de pedir que no se dé de comer a las palomas. Hablamos de salud pública, de prevención y de un concepto que guía todas nuestras actuaciones desde la concejalía de Salud: One Health, una sola salud", apuntó la edil Pilar Torres y, en este sentido, también recordó que "la salud de las personas está estrechamente relacionada con la salud de los animales y con la del medio ambiente".

Sanciones

Torres también recordó que alimentar a animales en la vía pública cuando pueda suponer un riesgo para la salud pública está prohibido por la ordenanza municipal sobre protección y tenencia de animales de compañía, si bien insistió en que el objetivo de esta campaña es fundamentalmente informativo y de concienciación. "No se trata de sancionar, sino de fomentar comportamientos responsables que benefician a toda la ciudad", apuntó.

En concreto, según la normativa vigente, dar de comer a las palomas en la calle puede acarrear una multa que va de los 30 a los 300 euros.

La campaña informativa se enmarca en el programa municipal de control de palomas, al igual que el proyecto falco, que inició en 2023 con el objetivo de favorecer la reintroducción del halcón peregrino, especie catalogada como casi amenazada según el Libro Rojo de las Aves.

Este mismo año, el proyecto falco se amplió con la incorporación de cuatro nuevos ejemplares, fruto de un convenio de colaboración firmado entre el Ayuntamiento de Murcia y cuatro centros de cría autorizados, que se suman a los halcones peregrino liberados en el municipio desde el inicio de esta iniciativa municipal.

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El objetivo es que estas aves rapaces generen una presión ambiental que disuada a las palomas de anidar en el casco urbano de Murcia, donde se registran mayores problemas de convivencia.