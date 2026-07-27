Cortes totales al tráfico en Ronda Sur, Espinardo y Reino de Murcia: consulta las calles afectadas por las obras de Red Eléctrica

Siguen su curso las obras de Red Eléctrica para construir un nuevo generador eléctrico y una línea de alta tensión soterrada que conecte dicha estación con las ya existentes. Y las labores previstas para esta semana requieren de cortes totales y parciales al tráfico tanto en Ronda Sur como en las zonas de Espinardo y Reino de Murcia.

La iniciativa supone una inversión de 55,3 millones de euros por parte de Red Eléctrica y la nueva subestación eléctrica estará operativa en el último trimestre de 2027, según el calendario de actuaciones previsto, aunque las actuaciones que más afectarán al tráfico y al ciudadano se concentrarán en los primeros meses de trabajo, es decir, hasta noviembre de este año.

Vías afectadas

Una de las zonas afectadas por las labores que se ejecutan esta semana es la avenida Reino de Murcia, donde continúan los trabajos desde la rotonda de los Cubos hasta la rotonda del Infinito, con restricción total al tráfico rodado.

También continúan los trabajos en la Carretera de Madrid, entre la subestación de Espinardo hasta la rotonda de la Cerveza, con restricción total al tráfico hasta el 31 de julio.

En Juan Carlos I se ejecutan trabajos entre la rotonda de la Cerveza hasta la rotonda El Puntal e iniciarán también las actuaciones desde El Puntal hasta la rotonda de La Mantis. En ambos tramos habrá restricción total al tráfico.

Por otro lado, en Ronda Sur concluirán a lo largo de esta semana los trabajos desde la cámara de empalme CE-13 hacia el tramo del puente del AVE. En este tramo, quedará un carril libre para el tráfico rodado y se prevé que el 31 de julio se libere la totalidad de las restricciones.

Asimismo, finalizarán los trabajos entre la Rotonda de MediaMarkt y la Rotonda de la Senda de los Garres, así como la rotonda de la Senda de los Garres y su continuación hacia la CE-12, tramos que continuarán con restricciones totales al tráfico hasta el próximo 28 de julio.

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En Ronda Sur también continuarán los trabajos en la rotonda de la Azacaya y entre la rotonda de Puente Tocinos hasta la rotonda de El Rocío, donde se dispondrá de un carril disponible para el tráfico rodado.