Los centros de estancias diurnas de tres zonas de Murcia refuerzan su servicio de actividades sociosanitarias

Los centros de estancias diurnas suponen una gran ayuda para personas mayores y en situación de dependencia, especialmente en los meses de verano como refugio ante el intenso calor de la Región de Murcia. Tres de estos centros, pertenecientes a barrios y pedanías de la capital (Barriomar, Cabezo de Torres y Beniaján), contarán con 3.573.302,29 euros para reforzar la contratación del servicio de actividades sociosanitarias.

Este contrato supone un incremento cercano al 30% respecto al presupuesto anterior y tendrá una vigencia de dos años, prorrogable por otros dos. Según el Ayuntamiento de Murcia, el servicio se dedica a mantener o mejorar la autonomía personal de los usuarios mediante actividades de fisioterapia, terapia ocupacional, atención psicológica, enfermería, trabajo social, rehabilitación y apoyo asistencial, entre otros servicios. Todos los profesionales de cada uno de estos ámbitos desarrollan una atención coordinada y personalizada adaptada a las necesidades de cada usuario. Además, el nuevo contrato incorpora medidas para seguir mejorando la calidad del servicio, como acciones formativas dirigidas a las familias y servicio de podología durante todo el año para los usuarios que lo necesiten, según fuentes locales.

En la prestación de este servicio, el Ayuntamiento mantiene su colaboración, vigente desde 2010, con el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), que financia 96 de las 100 plazas disponibles en los tres centros municipales. "Apostamos por un modelo de cuidados humanizado y centrado en la persona, que favorezca la autonomía, la calidad de vida y la conciliación familiar de las personas cuidadoras”, explica la concejal de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres.

Reformas previas

Además de inversión en el personal y los servicios necesarios, hace tan solo un mes se finalizaron las obras en la sala de fisioterapia del centro de estancias diurnas de Cabezo de Torres, que cuenta ahora con más espacio debido a la inversión de 18.295 euros. Este dinero también se utilizó para la instalación de un nuevo armario al final del pasillo y la mejora de los recorridos de emergencia.

Los otros dos centros de día mencionados también han visto mejoradas sus infraestructuras recientemente. En el centro de Beniaján, se invirtieron 26.590 euros para transformar la antigua sala de calderas en un nuevo almacén, se instalaron pérgolas para facilitar el acceso de ambulancias y nuevo mobiliario exterior, así como nuevos pavimentos y señales de seguridad para reemplazar los antiguos.

Por otro lado, en el centro de Barriomar se mejoraron la accesibilidad y funcionalidad mediante a una inversión de 20.545 euros destinados a instalar una puerta corredera automatizada de acceso, una nueva ventana en la sala de terapias y reemplazar la puerta de acceso al patio desde el área de rehabilitación.

La administración asegura que estas actuaciones se suman a otras inversiones que han permitido incorporar tecnología de última generación destinada a la estimulación cognitiva, nuevo equipamiento asistencial y recursos especializados que ofrecen una atención cada vez más personalizada para las personas mayores, dependientes y sus familias.