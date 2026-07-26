¿Cómo evitar robos en verano?: Las recomendaciones de la Policía Local de Murcia

En época estival son frecuentes las escapadas a otros lugares, y en territorios como Murcia, con termómetros que no dejan de rondar los 40 grados, son más que habituales los 'éxodos' hacia las playas más cercanas incluso cada fin de semana, por lo que muchas viviendas se quedan vacías durante el verano.

Para prevenir los robos -con técnicas cada vez más novedosas-, la Policía Local de Murcia ha compartido a través de sus redes sociales una serie de recomendaciones para los ciudadanos que tienen en mente unas futuras vacaciones.

Una de las más elementales es asegurarse de cerrar bien ventanas y puertas, a la que se une el consejo de simular presencia, por ejemplo, con temporizadores para luces o aparatos electrónicos como la televisión, o pedir a alguien de confianza que recoja el correo o suba y baje las persianas de vez en cuando.

La Policía también recomienda no contar en redes sociales que vas a viajar -y, por ende, dejar sola tu vivienda-, aunque sí es buena opción avisar a tus vecinos de confianza de que no vas a estar en casa.

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Por último, se advierte no dejar llaves escondidas en lugares evidentes y se aconseja, en caso de ser posible, reforzar la seguridad del hogar con cerraduras de calidad, alarmas o cámaras de vigilancia.