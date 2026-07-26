Atasco en las contrataciones en Murcia: Los acuerdos desiertos se acumulan por la subida de precios

El Ayuntamiento de Murcia acumula varios contratos de obras que han quedado desiertos (es decir, que ninguna empresa ha presentado una oferta para hacerlos realidad). El caso más reciente es el del jardín que se proyecta en los terrenos de la antigua guardería de La Paz, aunque también ocurrió, por ejemplo, con la biblioteca de El Palmar y el centro de visitantes de la Contraparada, en Javalí Nuevo.

El principal motivo por los que las empresas no intentan hacerse con contratos de obras, que señalan tanto el Consistorio como los constructores, es la subida de precios a causa de la inflación.

De hecho, fuentes del Ayuntamiento indicaron a este diario que el nivel de contratos promovidos por el Consistorio murciano que quedan desiertos entra dentro de la media nacional, que también ha subido de forma generalizada por la inflación. Asimismo, indicaron que ahora "hay más contratos que nunca", por lo que también se quedan desiertos más contratos.

Precios desactualizados

"La ausencia de ofertas para las licitaciones no responde, en general, a una falta de interés de las empresas del sector, sino a unas condiciones económicas que no se ajustan a la realidad", expresó a La Opinión José Juan González, presidente de la Asociación de Constructores de Murcia (Acomur).

González detalló que "la falta de actualización de los precios en algunos pliegos de condiciones, muy por debajo de su valor de mercado, impide la viabilidad de los trabajos y reduce la capacidad de concurrencia de las constructoras, además de que incumple lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP)".

El presidente de Acomur también resaltó que las empresas constructoras son colaboradores necesarios de la Administración, pues su labor "permite el desarrollo de infraestructuras públicas que suponen un beneficio para toda la sociedad". Por ello, y, con el fin de contribuir a la solución de este problema, Acomur ofrece su colaboración a las distintas administraciones "para elaborar conjuntamente con ellas, los colegios profesionales, expertos independientes y las empresas del sector, unos cuadros de precios de referencia, como ya ocurre en la Comunidad Valenciana, que cumplan con la LCSP y garanticen que los precios de los proyectos no serán la causa de que ninguna obra se quede desierta".

Otros factores

Aunque desde el Consistorio señalan otros factores que se unen a la subida de precios y contribuyen al 'atasco' en las contrataciones públicas. Uno de ellos es que la Administración establece criterios de solvencia que muchas empresas no pueden acreditar, a lo que se suma la carga administrativa que supone presentar una oferta.

Esto fue lo que ocurrió con el proyecto para renaturalizar la senda verde del Riacho de la Morda, que tuvo que volver a salir a licitación porque la empresa adjudicataria en un primer momento no presentó la documentación necesaria.

Otra cuestión relevante son los plazos concedidos para ejecutar los proyectos que, además, si cuentan con financiación estatal o europea son más rígidos.

Desde el Ayuntamiento también aseguran que las empresas constructoras no disponen de suficientes trabajadores cualificados y que hay muchas ofertas inaceptables, en las que no se acreditan los requisitos que establecen los pliegos.

Críticas de la oposición

Aunque estas explicaciones no son suficientes para los grupos de la oposición. Vox denunció en un comunicado "la preocupante situación que atraviesa la contratación pública municipal, donde cada vez son más las licitaciones que quedan desiertas".

Para los de Abascal, estos contratos desiertos "reflejan un problema estructural en la gestión de la contratación municipal, porque esto no solo afecta a grandes inversiones, sino también a la credibilidad del Ayuntamiento como administración contratante".

Por ello, Vox pedirá al equipo de Gobierno local un informe detallado sobre todas las licitaciones declaradas desiertas durante la presente legislatura, que especifique el importe de los contratos, las causas de la falta de concurrencia y las medidas que piensa adoptar para revertir esta situación.

La portavoz de Vox, Alba Franco, señaló que "cada licitación que queda desierta supone meses perdidos, inversiones paralizadas y recursos públicos desaprovechados, con mayor coste para los murcianos", que son "quienes pagan las consecuencias de esa mala planificación".

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Y también los socialistas cuestionaron la falta de planificación en el servicio de Contratación y el abuso de los contratos menores. Y es que el Consistorio ha destinado en los últimos 6 meses casi 16 millones de euros a 4.400 contratos menores y adjudicados, por tanto, 'a dedo', pues estos acuerdos se promueven sin convocar concurso público y sin publicidad, según el informe elaborado por el PSOE a partir de los datos publicados en la Plataforma de Contratación del Estado.