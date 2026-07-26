La app Tu Murcia incorpora un mapa de refugios climáticos

Un mapa de refugios climáticos se suma a las funcionalidades de la aplicación municipal Tu Murcia para que los vecinos puedan localizar en un solo vistazo los espacios públicos en los que puede resguardarse durante los episodios de calor.

Varios espacios y edificios municipales se han acondicionado como refugio frente a las altas temperaturas: edificios municipales climatizados como bibliotecas, museos y centros culturales, así como jardines y espacios verdes con sombra natural y fuentes.

Al visualizar el mapa, cada punto muestra la ubicación exacta, el tipo de refugio, los horarios de apertura y su nivel de accesibilidad, para que cada persona pueda elegir el más cercano y adecuado a sus necesidades.

Toda esta información se integra en la plataforma de ciudad inteligente del Ayuntamiento, donde los servicios municipales mantienen actualizados los datos de cada recurso. De este modo, cualquier cambio en los horarios o en la disponibilidad de un espacio "se refleja de forma inmediata en la aplicación, garantizando que el ciudadano consulte en todo momento información verídica y actualizada al instante", aseguran desde el Consistorio en un comunicado.

El concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, destacó que "la tecnología tiene que ayudarnos a cuidar de las personas y con este mapa de refugios climáticos ponemos en la mano de cada vecino la información que necesita para protegerse, saber a dónde acudir y hacerlo con datos fiables y actualizados en tiempo real".

Mapa de los refugios climáticos en la app Tu Murcia. / A.M.

Otras medidas

La incorporación de los refugios climáticos a Tu Murcia se une a otras actuaciones municipales destinadas a adaptar la ciudad al calor y proteger a los vecinos durante los episodios de altas temperaturas.

De hecho, esta misma semana más de 50 semáforos de la ciudad redujeron el tiempo de espera para los peatones alrededor de medio minuto -como ya informó este diario-, medida que se ampliará de forma progresivo por el municipio y se mantendrá durante todo el verano.

Noticias relacionadas

Asimismo, desde el Ayuntamiento destacan el plan foresta, con el que ya se han plantado más de 37.000 árboles, y que también incluye entre sus líneas de trabajo la iniciativa llamada esperas verdes, destinada a "convertir en pequeños refugios climáticos los puntos donde los ciudadanos permanecen a la espera: paradas de autobús y tranvía, pasos de peatones y accesos a servicios públicos, mediante la plantación estratégica de arbolado de sombra que reduce la sensación térmica en los desplazamientos diarios", expone el Consistorio.