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La Alberca renueva calles y amplía aceras

La actuación municipal responde a una demanda vecinal y cuenta con un plazo de ejecución de tres meses

Mapa de las vías que se remodelarán en La Alberca en los próximos meses.

Mapa de las vías que se remodelarán en La Alberca en los próximos meses. / A.M.

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Judit López Picazo

Judit López Picazo

Varias calles de La Alberca se remodelarán para renovar pavimento y ampliar aceras, con una inyección de poco más de 93.500 euros. La actuación municipal cuenta con un plazo de ejecución de tres meses y se desarrollará en las calles Barranquete, San Juan Amargura, Abelardo Valero y Doctor Fleming.

El proyecto ha sido impulsado por la Junta Municipal de la pedanía y, como resaltó el concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, "estas obras dan respuesta a una demanda de los vecinos de La Alberca, favoreciendo la convivencia entre peatones y vehículos, especialmente en aquellas zonas donde el tránsito diario es más intenso".

Una de las principales actuaciones será la renovación de las calzadas compartidas en las calles Barranquete, San Juan y Amargura, intervención que permitirá homogeneizar el pavimento con el objetivo de reducir la velocidad del tráfico y mejorar así la integración entre vehículos y peatones. En total, se renovarán más de 480 metros cuadrados de superficie en estas tres vías.

El proyecto incluye, además, una actuación de especial relevancia en la calle Abelardo Valero, donde se va a triplicar el espacio destinado a los peatones, al pasar de una anchura actual de 60 centímetros a una acera accesible de 1,80 metros, adaptada al paso de personas con movilidad reducida y carritos infantiles. Asimismo, se colocará nuevo adoquín en una superficie de 62 metros cuadrados.

Las obras contemplan también la reposición y mejora del pavimento de las aceras en la calle Doctor Fleming, en el tramo comprendido entre las calles José Paredes y José Zorrilla, para corregir el deterioro de la vía en una superficie de 76,20 metros cuadrados de adoquinado.

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Las obras incluyen la demolición de pavimentos existentes, excavaciones y copactaciones del terreno, la ejecución de nuevas capas de base de hormigón y la colocación de adoquines en calzadas y aceras, así como la adecuación de servicios e instalaciones auxiliares.

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