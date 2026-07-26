La Alberca renueva calles y amplía aceras

Varias calles de La Alberca se remodelarán para renovar pavimento y ampliar aceras, con una inyección de poco más de 93.500 euros. La actuación municipal cuenta con un plazo de ejecución de tres meses y se desarrollará en las calles Barranquete, San Juan Amargura, Abelardo Valero y Doctor Fleming.

El proyecto ha sido impulsado por la Junta Municipal de la pedanía y, como resaltó el concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, "estas obras dan respuesta a una demanda de los vecinos de La Alberca, favoreciendo la convivencia entre peatones y vehículos, especialmente en aquellas zonas donde el tránsito diario es más intenso".

Una de las principales actuaciones será la renovación de las calzadas compartidas en las calles Barranquete, San Juan y Amargura, intervención que permitirá homogeneizar el pavimento con el objetivo de reducir la velocidad del tráfico y mejorar así la integración entre vehículos y peatones. En total, se renovarán más de 480 metros cuadrados de superficie en estas tres vías.

El proyecto incluye, además, una actuación de especial relevancia en la calle Abelardo Valero, donde se va a triplicar el espacio destinado a los peatones, al pasar de una anchura actual de 60 centímetros a una acera accesible de 1,80 metros, adaptada al paso de personas con movilidad reducida y carritos infantiles. Asimismo, se colocará nuevo adoquín en una superficie de 62 metros cuadrados.

Las obras contemplan también la reposición y mejora del pavimento de las aceras en la calle Doctor Fleming, en el tramo comprendido entre las calles José Paredes y José Zorrilla, para corregir el deterioro de la vía en una superficie de 76,20 metros cuadrados de adoquinado.

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Las obras incluyen la demolición de pavimentos existentes, excavaciones y copactaciones del terreno, la ejecución de nuevas capas de base de hormigón y la colocación de adoquines en calzadas y aceras, así como la adecuación de servicios e instalaciones auxiliares.