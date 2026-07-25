Movilidad
Estos son los semáforos que reducen el tiempo de espera para los peatones en Murcia
La medida se mantendrá durante todo el verano y se expandirá de forma paulatina por el resto del municipio
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Más de 50 semáforos de Murcia redujeron este miércoles el tiempo de espera para los peatones, medida que se mantendrá durante todo el verano y que se propagará de forma paulatina por el municipio.
En concreto, los cruces semafóricos rebajan entre 24 y 34 segundos el tiempo que se mantienen en rojo para impedir el paso de los viandantes y, como explicaron fuentes municipales a este diario, se actúa por zonas porque, al modificar los ciclos temporales de un semáforo, afecta a la circulación de de todo el entorno.
Así, en un principio se actuará en varias calles del centro urbano, así como en las zonas de Abenarabi y Marina Española, en poco más de medio centenar de cruces señalizados.
Centro urbano
- C/ Pintor Villacís – C/ Apóstoles
- Plaza Cetina – C/ Alejandro Seiquer
- C/ Alejandro Seiquer – La Merced
- La Merced – Sto. Cristo
- Ronda de Garay – C/ Gloria
- Ronda de Garay – N. Ortega Pagán
- Obispo Frutos – C/ Mariano Vergara
- Paso de Peatones Paseo de Garay – General Martín
- C/ Puerta de Orihuela – C/ Ronda de Garay
- Alfonso X El Sabio – C/ Gutiérrez Mellado
- Puerta Nueva – Gutiérrez Mellado
- José Loustau – Greco
- Avda. Rector Loustau – C/ Doctor Fleming
- A. Gálvez – Avda. La Fama
- A. Gálvez – Sta. Rita
- Avda. La Fama – Pablo VI – C/ Melilla
- Avda. La Fama – C/ Puente Tocinos
- Avda. La Fama – C/ Gaspar Fernández
- Avda. La Fama – Gloria
- Pablo VI – Nuestra Señora de la Paz
- Pablo VI – Río Ebro – Río Mula
- Avda. La Fama – Luis Fontes Pagán
- Avda. La Fama – Calle Amberes
- Avda. Intendente Jorge Palacios – General Yagüe
- Paseo de Garay – Ronda de Garay
- Avda. Infante Juan Manuel – Avda. Pío Baroja
- San Juan de la Cruz – Pío Baroja
- San Juan de la Cruz – Miguel Hernández
- San Juan de la Cruz – Jorge Manrique
- Pío Baroja – Sauce
- Pío Baroja – Monte Carmelo
- Pío Baroja – Ramón Valle-Inclán
- Pío XII – Calle del Huerto
- Avda. San Juan de la Cruz – C/ Rubén Darío
- Avda. Infante Juan Manuel – C/ Jorge Manrique
- Infante Juan Manuel – C/ Rubén Darío
- C/ Ángel Romero Elorriaga – C/ Felipe Marín
- Avda. Intendente Jorge Palacios – C/ A. Torrecillas
- Avda. Pío Baroja – C/ Lope de Rueda
Abenarabi
- Avda. Marqués de los Vélez – C/ Julio López Ambit
- Avda. Marqués de los Vélez – Avda. Poeta Vicente Medina
- Avda. Marqués de los Vélez – C/ Galileo
- C/ Virgen de la Soledad – C/ Julio López Ambit
- C/ Abenarabi – C/ Marqués de los Vélez – Ctra. Churra
- C/ Abenarabi – C/ Virgen de la Soledad – Ctra. Pueblo Nuevo
- Avda. de Santiago – C/ Mar Caribe
- C/ María Maroto – Virgen de la Soledad – Dr. A. Espejo
- C/ Abenarabi – Avda. Europa
Marina Española
- Avda. Marina Española – Avda. Reino de Murcia
- Avda. Marina Española – Calle G
- Avda. Marina Española – C/ Músico A. Rodríguez de Hita
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