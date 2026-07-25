Estos son los semáforos que reducen el tiempo de espera para los peatones en Murcia

Más de 50 semáforos de Murcia redujeron este miércoles el tiempo de espera para los peatones, medida que se mantendrá durante todo el verano y que se propagará de forma paulatina por el municipio.

En concreto, los cruces semafóricos rebajan entre 24 y 34 segundos el tiempo que se mantienen en rojo para impedir el paso de los viandantes y, como explicaron fuentes municipales a este diario, se actúa por zonas porque, al modificar los ciclos temporales de un semáforo, afecta a la circulación de de todo el entorno.

Así, en un principio se actuará en varias calles del centro urbano, así como en las zonas de Abenarabi y Marina Española, en poco más de medio centenar de cruces señalizados.

Centro urbano

C/ Pintor Villacís – C/ Apóstoles Plaza Cetina – C/ Alejandro Seiquer C/ Alejandro Seiquer – La Merced La Merced – Sto. Cristo Ronda de Garay – C/ Gloria Ronda de Garay – N. Ortega Pagán Obispo Frutos – C/ Mariano Vergara Paso de Peatones Paseo de Garay – General Martín C/ Puerta de Orihuela – C/ Ronda de Garay Alfonso X El Sabio – C/ Gutiérrez Mellado Puerta Nueva – Gutiérrez Mellado José Loustau – Greco Avda. Rector Loustau – C/ Doctor Fleming A. Gálvez – Avda. La Fama A. Gálvez – Sta. Rita Avda. La Fama – Pablo VI – C/ Melilla Avda. La Fama – C/ Puente Tocinos Avda. La Fama – C/ Gaspar Fernández Avda. La Fama – Gloria Pablo VI – Nuestra Señora de la Paz Pablo VI – Río Ebro – Río Mula Avda. La Fama – Luis Fontes Pagán Avda. La Fama – Calle Amberes Avda. Intendente Jorge Palacios – General Yagüe Paseo de Garay – Ronda de Garay Avda. Infante Juan Manuel – Avda. Pío Baroja San Juan de la Cruz – Pío Baroja San Juan de la Cruz – Miguel Hernández San Juan de la Cruz – Jorge Manrique Pío Baroja – Sauce Pío Baroja – Monte Carmelo Pío Baroja – Ramón Valle-Inclán Pío XII – Calle del Huerto Avda. San Juan de la Cruz – C/ Rubén Darío Avda. Infante Juan Manuel – C/ Jorge Manrique Infante Juan Manuel – C/ Rubén Darío C/ Ángel Romero Elorriaga – C/ Felipe Marín Avda. Intendente Jorge Palacios – C/ A. Torrecillas Avda. Pío Baroja – C/ Lope de Rueda

Abenarabi

Avda. Marqués de los Vélez – C/ Julio López Ambit Avda. Marqués de los Vélez – Avda. Poeta Vicente Medina Avda. Marqués de los Vélez – C/ Galileo C/ Virgen de la Soledad – C/ Julio López Ambit C/ Abenarabi – C/ Marqués de los Vélez – Ctra. Churra C/ Abenarabi – C/ Virgen de la Soledad – Ctra. Pueblo Nuevo Avda. de Santiago – C/ Mar Caribe C/ María Maroto – Virgen de la Soledad – Dr. A. Espejo C/ Abenarabi – Avda. Europa

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Marina Española