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Movilidad

Estos son los semáforos que reducen el tiempo de espera para los peatones en Murcia

La medida se mantendrá durante todo el verano y se expandirá de forma paulatina por el resto del municipio

Viandantes esperan para cruzar un paso de peatones en el centro de Murcia.

Viandantes esperan para cruzar un paso de peatones en el centro de Murcia. / Juan Carlos Caval

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Judit López Picazo

Judit López Picazo

Más de 50 semáforos de Murcia redujeron este miércoles el tiempo de espera para los peatones, medida que se mantendrá durante todo el verano y que se propagará de forma paulatina por el municipio.

En concreto, los cruces semafóricos rebajan entre 24 y 34 segundos el tiempo que se mantienen en rojo para impedir el paso de los viandantes y, como explicaron fuentes municipales a este diario, se actúa por zonas porque, al modificar los ciclos temporales de un semáforo, afecta a la circulación de de todo el entorno.

Así, en un principio se actuará en varias calles del centro urbano, así como en las zonas de Abenarabi y Marina Española, en poco más de medio centenar de cruces señalizados.

Centro urbano

  1. C/ Pintor Villacís – C/ Apóstoles
  2. Plaza Cetina – C/ Alejandro Seiquer
  3. C/ Alejandro Seiquer – La Merced
  4. La Merced – Sto. Cristo
  5. Ronda de Garay – C/ Gloria
  6. Ronda de Garay – N. Ortega Pagán
  7. Obispo Frutos – C/ Mariano Vergara
  8. Paso de Peatones Paseo de Garay – General Martín
  9. C/ Puerta de Orihuela – C/ Ronda de Garay
  10. Alfonso X El Sabio – C/ Gutiérrez Mellado
  11. Puerta Nueva – Gutiérrez Mellado
  12. José Loustau – Greco
  13. Avda. Rector Loustau – C/ Doctor Fleming
  14. A. Gálvez – Avda. La Fama
  15. A. Gálvez – Sta. Rita
  16. Avda. La Fama – Pablo VI – C/ Melilla
  17. Avda. La Fama – C/ Puente Tocinos
  18. Avda. La Fama – C/ Gaspar Fernández
  19. Avda. La Fama – Gloria
  20. Pablo VI – Nuestra Señora de la Paz
  21. Pablo VI – Río Ebro – Río Mula
  22. Avda. La Fama – Luis Fontes Pagán
  23. Avda. La Fama – Calle Amberes
  24. Avda. Intendente Jorge Palacios – General Yagüe
  25. Paseo de Garay – Ronda de Garay
  26. Avda. Infante Juan Manuel – Avda. Pío Baroja
  27. San Juan de la Cruz – Pío Baroja
  28. San Juan de la Cruz – Miguel Hernández
  29. San Juan de la Cruz – Jorge Manrique
  30. Pío Baroja – Sauce
  31. Pío Baroja – Monte Carmelo
  32. Pío Baroja – Ramón Valle-Inclán
  33. Pío XII – Calle del Huerto
  34. Avda. San Juan de la Cruz – C/ Rubén Darío
  35. Avda. Infante Juan Manuel – C/ Jorge Manrique
  36. Infante Juan Manuel – C/ Rubén Darío
  37. C/ Ángel Romero Elorriaga – C/ Felipe Marín
  38. Avda. Intendente Jorge Palacios – C/ A. Torrecillas
  39. Avda. Pío Baroja – C/ Lope de Rueda

Abenarabi

  1. Avda. Marqués de los Vélez – C/ Julio López Ambit
  2. Avda. Marqués de los Vélez – Avda. Poeta Vicente Medina
  3. Avda. Marqués de los Vélez – C/ Galileo
  4. C/ Virgen de la Soledad – C/ Julio López Ambit
  5. C/ Abenarabi – C/ Marqués de los Vélez – Ctra. Churra
  6. C/ Abenarabi – C/ Virgen de la Soledad – Ctra. Pueblo Nuevo
  7. Avda. de Santiago – C/ Mar Caribe
  8. C/ María Maroto – Virgen de la Soledad – Dr. A. Espejo
  9. C/ Abenarabi – Avda. Europa

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Marina Española

  1. Avda. Marina Española – Avda. Reino de Murcia
  2. Avda. Marina Española – Calle G
  3. Avda. Marina Española – C/ Músico A. Rodríguez de Hita

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