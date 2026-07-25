El PSOE denuncia que hay una fuente de agua por cada 5.329 vecinos de Murcia: "Es demencial"

"Solo 91 fuentes públicas están operativas para una población cercana al medio millón de habitantes. Eso significa que en Murcia hay una fuente pública de agua potable por cada 5.329 vecinos", denunció el portavoz del PSOE, Ginés Ruiz, quien defenderá una moción en el próximo pleno municipal para pedir la ampliación y mejora de la red de puntos de agua potables en el municipio.

La iniciativa socialista plantea instalar más fuentes en plazas, parques y jardines, "con diseños que garanticen la salubridad, sean accesibles para personas con movilidad reducida o diversidad funcional y eviten el despilfarro de agua mediante pulsadores", detallaron en un comunicado.

Además, la propuesta contempla la reparación de los puntos de agua que están fuera de servicio y corregir la información que ofrece la aplicación Tu Murcia para que solo incluya las que existen y funcionan.

En su denuncia, Ginés Ruiz citó un informe reciente elaborado por la asociación MurciaLab a partir de los datos publicados en Tu Murcia, en el que se concluye que, de las 211 fuentes de agua potable que figuran en la aplicación municipal, 30 no existen, 43 no funcionan y 47 son exclusivamente para mascotas. El portavoz socialista calificó esta proporción de "demencial" en un municipio que supera los 40 grados y soporta noches cada vez más cálidas.

Asimismo, los socialistas recuerdan que el PSOE presentó hace dos años una moción para aumentar las fuentes de consumo humano en plazas, parques y jardines, petición que el PP rechazó y, en su lugar, aprobó como alternativa continuar impulsando el llamado 'Plan Alberca' para convertir el agua en un elemento central de los parques y jardines. Desde entonces, el único avance anunciado ha sido la instalación de seis fuentes refrigeradas en distintos puntos del centro, mientras la situación, lejos de mejorar, ha empeorado.

En este sentido, el portavoz del PSOE recordó lo ocurrido con la regulación de los semáforos: el PP anunció esta misma semana que un centenar de cruces semafóricos reducen durante el verano el tiempo de espera para los peatones, medida que los socialistas ya pusieron sobre la mesa en julio del año pasado.

Noticias relacionadas

"No me molesta que nos copien, ya lo han hecho con los cambiadores inclusivos, los refugios climáticos o las sombras en los colegios. Lo que me provoca es rabia, por el tiempo que se pierde mientras esas medidas, que benefician a la ciudadanía, no se aplican; y vergüenza de tener un Gobierno local que necesita un año y un comité de expertos para llegar a la misma conclusión que nosotros planteamos en julio pasado", afirmó el portavoz socialista.