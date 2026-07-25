Un nuevo punto de encuentro en El Palmar: Así será la futura biblioteca y centro municipal

Los vecinos de El Palmar están un paso más cerca de disfrutar del futuro centro municipal que aglutinará biblioteca, sala de estudios, salas multiusos y aulas-taller. Siete empresas han presentado sus ofertas para hacerse con el contrato de obras que tiene como objetivo transformar y reorganizar los espacios del edificio Escuelas Nuevas, en la calle Navarra de la pedanía murciana.

El proyecto cuenta con un plazo de ejecución de 10 meses a partir de la formalización del contrato y un presupuesto de 2.350.000 euros, financiados a través del Plan Extraordinario de Inversiones en Pedanías (PEIP).

Una recreación de la nueva biblioteca de El Palmar. / A.M.

Biblioteca

Al reorganziar los espacios del edificio, la nueva biblioteca de la pedanía duplicará la superficie de las actuales instalaciones al pasar de 336 a 651 metros cuadrados, y tendrá espacios diferenciados para lectura infantil y de adultos, zonas de consulta, despachos y servicios adaptados.

En las recreaciones realizadas por el Ayuntamiento murciano, se observan espacios diferenciados y separados por puertas de cristal en la futura biblioteca, además de zonas de estancia con sillones.

Una recreación de la nueva biblioteca de El Palmar. / A.M.

Además, El Palmar contará por primera vez con una sala de estudio abierta las 24 horas del día durante todo el año. Este espacio estará equipado con casi cien puestos y contará con acceso independiente desde la calle.

También se remodelará el antiguo patio central, que se convertirá en una sala multiusos cubierta mediante una estructura acristalada. La idea es que el patio sea el escenario de exposiciones, presentaciones, actividades culturales, encuentros vecinales y "otras iniciativas destinadas a dinamizar la vida social y cultural de la pedanía", enumeraron desde el Consistorio.

El antiguo patio será una sala multiusos cubierta. / A.M.

Por su parte, la planta baja contará con recepción, aulas taller para actividades formativas y culturales, dos salas multiusos para asociaciones y colectivos. Y cabe reseñar que el inmueble estrenará un ascensor para favorecer la accesibilidad.

Noticias relacionadas

La intervención incluirá también la restauración de las fachadas, la sustitución de carpinterías por otras más eficientes energéticamente, el refuerzo estructural del edificio y la construcción de una nueva cubierta con aislamiento térmico, y el entorno será reurbanizado con nuevas aceras, pavimentación e iluminación exterior.