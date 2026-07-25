Contratación
El millonario contrato de transporte en Murcia se enfrenta a nuevos recursos
El Ayuntamiento confía en que resuelvan "relativamente rápido" pues abordan cuestiones sobre las que ya se pronunció el tribunal administrativo
Vuelven a recurrir el nuevo contrato de transporte público en Murcia, valorado en 731,5 millones de euros, que se enfrenta ahora a dos nuevos recursos que fueron registrados el pasado 23 de julio, día en que finalizaba el plazo de exposición pública de los modificados pliegos del acuerdo.
El proceso de adjudicación del millonario contrato se reactivó el pasado mes de junio tras concluir la senda judicial, al resolver el tribunal administrativo central de recursos contractuales los cinco recursos presentados en una primera ocasión e incorporar el Consistorio murciano las modificaciones requeridas al pliego de condiciones.
Sin embargo, el acuerdo tuvo que salir a licitación de nuevo debido a los cambios realizados, por lo que se abrió, por segunda vez, el periodo de exposición pública. Dicho plazo finalizó el 23 de julio, no sin que antes se presentasen dos nuevos recursos por parte de entidades que también recurrieron en la primera ocasión.
Los recursos presentados se dirigen contra los pliegos de cláusulas administrativas particulares y contra las prescripciones técnicas, según el anuncio de interposición de recursos, al que ha tenido acceso La Opinión.
Ante el nuevo paso administrativo al que se enfrenta el contrato de transporte público, fuentes municipales aseguraron a este diario que confían en que los nuevos recursos se resuelvan "relativamente rápido", pues abordan cuestiones sobre las que ya se pronunció el tribunal administrativo al resolver los anteriores recursos. Cabe señalar que, por el momento, los recursos no han sido admitidos a trámite y, por ende, no se han adoptado medidas cautelates ni se ha paralizado el proceso de adjudicación.
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