La UMU nombra "Rector Ballesta" a su Edificio de Servicios Integrados

Este viernes tuvo lugar el primer Consejo de Gobierno de la Universidad de Murcia de la mano del nuevo rector Samuel Baixauli. En la reunión se acordó, entre otras cosas nombrar al actual Edificio de Servicios Integrados de la Universidad de Murcia (ESIUM) del Campus de Espinardo como “Edificio Rector Ballesta”.

Esto tiene lugar tras el fallecimiento del exalcalde de Murcia José Ballesta del pasado 11 de mayo. Desde entonces tanto el Gobierno regional, la Universidad y el Partido Popular han llevado a cabo un número destacado de actividades y actuaciones para honrar a la figura de quien también fue rector de la UMU.

Este edificio se suma a una lista de sitios -ya notable- con el nombre del mencionado político del PP como, por ejemplo, el futuro parque de Barriomar.

El órgano de asesoramiento de la IA tendrá un carácter de recomendación

Estrategia sobre la Inteligencia Artificial

El tema principal a tratar en este primer Consejo de Gobierno fue la Inteligencia Artificial. Este tratamiento se materializará en una comisión en la que participarán responsables académicos, técnicos, jurídicos y de gestión, además de representantes del personal docente e investigador de las cinco ramas de conocimiento y del estudiantado.

Este órgano será de asesoramiento y sus acuerdos tendrán carácter de recomendación. En palabras de la UMU en una nota de prensa, "servirán para orientar las decisiones de la dirección de la institución". Empezará a funcionar a partir de septiembre, con el arranque del próximo curso académico.

El rector de la UMU, Samuel Baixauli, durante su discurso de bienvenida. / Juan Carlos Caval

La UMU pretende en este tipo de reuniones definir una "estrategia institucional" que permita integrar a las IA en la vida académica de una forma "responsable, segura y alineada con los objetivos de la UMU".

Asimismo, impulsarán un "Plan Estratégico de IA" que tratará la "integración de estas tecnologías en la docencia, la investigación, la gestión universitaria y la prestación de servicios". Por otra parte, "establecerá criterios comunes en aspectos jurídicos, éticos, de protección de datos, seguridad de la información y cumplimiento normativo", dicen.

Esta comisión tendrá la labor de identificar y evaluar riesgos relacionados con el uso de estas tecnologías. Abordará aspectos como la protección de datos y la propiedad intelectual, sin dejar de lado los sesgos inherentes a estos sistemas y la preservación de la intervención humana en los procesos universitarios.

También quieren "alfabetizar" a los estudiantes en el uso de la IA. Todo esto, aclaran "en el marco de los niveles de riesgo y las exigencias establecidas por la normativa europea". Lo ven como una forma de coordinar todas las iniciativas de este tipo que ya existen para crear una hoja de ruta común para un desarrollo "alineado con los valores de la institución".

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La UMU también quiso destacar en el Consejo de Gobierno que estas sesiones se emitirán en abierto para todos los estudiantes, de cara a demostrar transparencia.