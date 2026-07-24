Siete empresas pugnan por construir la futura biblioteca de El Palmar

Hasta siete empresas presentaron sus ofertas para hacer realidad el futuro centro municipal en El Palmar, que aglutinará biblioteca, sala de estudios y espacios multiusos. Así lo anunció este viernes la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, tras la reunión semanal de Junta de Gobierno local, celebrada en esta ocasión en El Palmar.

El pasado 30 de junio, las empresas interesadas tuvieron la oportunidad de visitar el inmueble en una jornada técnica organizada por el Ayuntamiento y pudieron conocer de primera mano las características del edificio, resolver cuestiones técnicas y obtener información para preparar sus propuestas.

Desde el Consistorio destacan que "este tipo de actuaciones favorecen la concurrencia, la transparencia y la presentación de ofertas ajustadas a las necesidades reales de la intervención". Además, subrayan que "la elevada participación registrada pone de manifiesto el interés que genera una actuación demandada desde hace años por los vecinos de la pedanía más poblada del municipio".

Proyecto

A través de esta iniciativa, con un presupuesto base de licitación de casi 2.350.000 euros, financiados a través del Plan Extraordinario de Inversiones en Pedanías (PEIP), se rehabilitará de forma integral el antiguo colegio Escuelas Nuevas, situado en la calle Navarra.

El futuro centro municipal albergará la nueva biblioteca de la pedanía, que duplicará la superficie de las actuales instalaciones al pasar de 336 a 651 metros cuadrados, con espacios diferenciados para lectura infantil y de adultos, zonas de consulta, despachos y servicios adaptados.

Además, El Palmar contará por primera vez con una sala de estudio abierta las 24 horas del día durante todo el año, que estará equipada con cerca de un centenar de puestos y contará con acceso independiente desde la calle.

Reconfiguración de espacios

Destaca también la actuación planteada en el antiguo patio central, que se convertirá en una sala multiusos cubierta mediante una estructura acristalada. Este espacio podrá acoger exposiciones, presentaciones, actividades culturales, encuentros vecinales y "otras iniciativas destinadas a dinamizar la vida social y cultural de la pedanía", enumeraron desde el Consistorio.

La planta baja contará con recepción, aulas taller para actividades formativas y culturales, dos salas multiusos para asociaciones y colectivos. Además, el inmueble estrenará un ascensor para favorecer la accesibilidad.

La intervención incluirá también la restauración de las fachadas, la sustitución de carpinterías por otras más eficientes energéticamente, el refuerzo estructural del edificio y la construcción de una nueva cubierta con aislamiento térmico. Asimismo, el entorno será reurbanizado con nuevas aceras, pavimentación e iluminación exterior.

Centro integral de seguridad

Además, la alcaldesa de Murcia informó de que la Junta de Gobierno aprobó el proyecto definitivo del centro integral de seguridad municipal de El Palmar, con un presupuesto de licitación de casi 3,5 millones.

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Pérez destacó que este centro permitirá integrar por primera vez en un mismo espacio a los servicios de Protección Civil, Bomberos y Policía Local, lo que permitirá mejorar la coordinación, eficacia y rapidez en la prestación del servicio a la ciudadanía.