Regresa el concurso de lanzamiento de ladrillo en Sangonera la Verde: 200 litros de cerveza en juego

Las fiestas patronales de la pedanía murciana de Sangonera la Verde vuelven a buscar a un nuevo regente del trono de lanzar ladrillos. La nueva edición del concurso gratuito reparte un total de 200 litros de cerveza entre los que consigan los tres mejores registros de distancia.

La competición premiará a los mejores lanzadores, en categoría masculina y femenina, con 50 litros de cerveza y un trofeo que acredita su triunfo; los segundos conseguirán 30 litros y el trofeo de subcampeones; y los terceros también se llevan trofeo y cerveza, en concreto, 20 litros.

La XVII edición del torneo se desarrollará este viernes desde las 19.30 horas, en la explanada frente al Mercadona en Sangonera la Verde. Además, al concluir el torneo y conocer a los ganadores, la fiesta continúa con la Noche Rock con las actuaciones de: BUKERA, PLANMURDOCK, OH!VAL y EVILACT.

Esta carismática prueba comparte espacio en las fiestas patronales de Sangonera la Verde con otras como la II edición del torneo de vóley barro, en el mismo recinto que el lanzamiento de ladrillo, que se celebró el pasado miércoles a las ocho de la tarde. Ayer fue el turno de la Lotería Familiar y la Noche de la Sandía desde las 21 horas, en la que se repartió de forma gratuita esta fruta a los asistentes.

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Así las fiestas patronales, que comenzaron el pasado día 11 de julio con el pregón de la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, vivirán sus dos días grandes el sábado 1 de agosto con una gran noche de fiesta y desfile de carrozas, que finalizará con la quema de Don Ladrillo y fuegos artificiales. El domingo 2 de agosto será el último de las fiestas patronales de Sangonera la Verde con la procesión a Nuestra Señora de los Ángeles con salida desde la iglesia, el traslado pasará por las calles Mayor, La Virgen, la avenida Constitución, para volver por la calle Mayor a la puerta de la iglesia.