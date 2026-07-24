El primer plan de acción en las pedanías de Murcia inicia en septiembre en El Palmar

El primer plan de acción integral en las pedanías de Murcia arrancará en septiembre de este año, con evaluaciones integrales y procesos de participación ciudadana, y dará como resultado una hoja de ruta para el desarrollo de cada localidad.

"Este plan nos permitirá tomar decisiones con más información, establecer prioridades y coordinar mejor la acción municipal para responder a las necesidades de los vecinos. Gobernar también es anticiparse, escuchar y planificar para construir un municipio más equilibrado, con mejores servicios públicos y más oportunidades de desarrollo para todos", explicó la alcaldesa, Rebeca Pérez, este viernes tras la reunión de Junta de Gobierno local en la que se aprobó esta iniciativa.

De hecho, como sucede desde hace unos meses en el municipio, las juntas se celebran en aquellas pedanías en las que hay proyectos por anunciar, y esta semana ha sido el turno de El Palmar, que será la localidad en la que eche a andar el plan de acción.

El plan partirá de una evaluación global de las pedanías del municipio. Para ello, el Ayuntamiento realizará una revisión integral de la situación de cada una de ellas, un análisis en el que se incluirán los servicios públicos, las infraestructuras, los equipamientos, la actividad económica, el comercio de proximidad y "todos aquellos elementos que condicionan su presente y su futuro", explicaron desde el Consistorio. Asimismo, el proceso implicará al conjunto de los servicios municipales, "reforzando la coordinación interna del Ayuntamiento".

Primera fase

La primera fase se desarrollará en El Palmar, Puente Tocinos, Cabezo de Torres, La Alberca y Sangonera la Verde, las cinco mayores pedanías del municipio que, para el equipo de Gobierno local, "desempeñan un papel vertebrador al concentrar servicios, equipamientos y actividad económica y comercial que también dan cobertura a otras pedanías de su entorno".

El Palmar será el punto de partida del plan y los trabajos técnicos comenzarán el próximo mes de septiembre, con una evaluación integral de la pedanía y un proceso de participación que permitirá incorporar las aportaciones de vecinos, colectivos y agentes económicos y sociales. Después, el modelo se extenderá de forma progresiva al resto de pedanías.

El resultado de este trabajo será una hoja de ruta propia para cada pedanía del municipio que orientará las actuaciones municipales de los próximos años, lo que permite optimizar la planificación de inversiones y la coordinación de los distintos servicios municipales.

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El plan de acción nace "con vocación de permanencia", explican desde el Consistorio, ya que pretenden que sea "un modelo estable de planificación" que permita "anticiparse a las necesidades de las pedanías".