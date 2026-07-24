Las consecuencias del reventón húmedo en Murcia: Casi 30 incidencias registradas

El municipio de Murcia concentró ayer dos alertas meteorológicas: aviso rojo por calor y alerta amarilla por lluvia, en un reventón húmedo que dejó casi una treintena de incicendias registradas. La mayor parte de avisos se concentraron en las pedanías del norte y todos ellos fueron leves, indicó la alcaldesa, Rebeca Pérez, tras la Junta de Gobierno local de este viernes.

En concreto, fueron 29 las incidencias atendidas por la Policía Local, la mayoría relacionadas con la caída de ramas y señales de tráfico, así como el desplazamiento de contenedores y algún desprendimiento en viviendas. Así, los bomberos realizaron 20 intervenciones, mientras que el servicio de Parques y Jardines atendió 14 avisos, todos ellos sin daños de consideración.

Cabe también señalar que esta es la primera incidencia gestionada a través del recientemente creado comité técnico de coordinación ante situaciones de emergencia y fenómenos meteorológicos adversos.

Durante la jornada del jueves se desplegó un dispositivo integrado por más de 300 efectivos de los servicios municipales de Seguridad y Emergencias: aproximadamente 250 agentes de Policía Local, un dispositivo de 59 efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento y el refuerzo de Protección Civil.

Servicios sociales

También los servicios sociales municipales estuvieron al pie del cañón este jueves. El Servicio de Emergencia Móvil y Atención Social (SEMAS) atendió durante sus rutas a 22 personas sin hogar. Cuatro de ellas (dos mujeres y dos hombres) aceptaron ser trasladadas al refugio climático habilitado por el Ayuntamiento en el centro social y cultural de La Paz, que permaneció abierto de forma extraordinaria entre las 13:00 y las 21:00 horas y recibió a un total de 19 personas.

Además, gracias a la colaboración con la Fundación Jesús Abandonado, el centro de día de la entidad abrió de manera excepcional sus puertas a personas en situación de calle, dentro del dispositivo extraordinario activado para ofrecer espacios climatizados y evitar la exposición al calor durante las horas centrales del día.

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Por su parte, el servicio de teleasistencia intensificó el seguimiento telefónico de los usuarios de este servicio municipal, sobre todo a las 1.137 personas consideradas especialmente vulnerables frente a episodios de calor extremo, a quienes se informó del aviso meteorológico y se trasladaron recomendaciones preventivas.