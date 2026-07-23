Pleno municipal
Vox pide prohibir el 'burkini' en las piscinas públicas del municipio de Murcia
Los de Abascal alegan motivos de higiene y seguridad para vetar esta prenda de las instalaciones municipales y piden que se modifique la normativa
Vox arremete contra los burkinis y pedirá en el próximo pleno municipal su prohibición en las piscinas públicas del municipio de Murcia. En su propuesta, los de Abascal alegan motivos de higiene y seguridad para vetar esta prenda de las piscinas municipales y señalan que esta medida ya se ha implantado en otras ciudades españolas.
Para Vox, los burkinis son "prendas consideradas incompatibles con nuestra cultura, y calificadas como sumisas y opresivas", que "cada vez más mujeres utilizan en las piscinas municipales" y, como ejemplo, mencionan la piscina de Cabezo de Torres.
En materia de seguridad, "la estructura de esta prenda dificulta la actuación de los socorristas en caso de emergencia, ya que impide un acceso rápido al cuerpo de la persona. En contextos donde cada segundo cuenta, cualquier obstáculo puede ser determinante", expone el partido de la oposición.
"Consideramos que esta situación es consecuencia de las políticas que se están llevando a cabo en el municipio de Murcia", indica Vox, "unas políticas que miran hacia otro lado mientras se toleran prácticas que menosprecian a la mujer, favorecen la implantación de costumbres contrarias a nuestra forma de vida y vulneran derechos y libertades".
Con todo, la propuesta de Vox pide que se incluya la prohibición del burkini en la normativa de las piscinas municipales y que se pongan carteles informativos en las instalaciones, "explicando claramente la normativa y las nuevas condiciones de acceso y uso de la piscina municipal".
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