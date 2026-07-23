Tensión en el barrio murciano de El Carmen por una partida de 1.100 euros: "No queremos que se pierda ni un céntimo"

Las bebidas reservadas a un torneo de ajedrez y a un encuentro de escritores en el barrio murciano del Carmen se han convertido en un foco de tensión que enfrenta a la asociación de vecinos Mi Barrio El Carmen con la Junta Municipal. Estos eventos, celebrados en noviembre de 2025, contaban supuestamente con una partida de 1.100 euros destinada a la compra de agua y refrescos que se servirían en estos eventos.

Sin embargo, según defiende, José Soler, presidente de la asociación de vecinos Mi barrio El Carmen, contactado por testigos presenciales de ambos encuentros, asegura que "no se sirvió nada", a pesar de que "este gasto viene reflejado en el pleno binario del 20 de noviembre". Esta situación, afirma Soler, ya "se repitió en el torneo de ajedrez del año anterior".

De la misma manera, explica que se destinaron "otros 1.100 euros a la misma empresa por un servicio de catering para los participantes en el torneo, que fueron menos que en 2025". En noviembre de 2025, añade, hubo 60 personas que jugaron la competición.

Por todo ello, Soler reclama respuestas a la Junta Municipal de El Carmen de la que Basilio Piñero es el alcalde de barrio. "Simplemente, le pedimos una explicación de unos 1.100 euros en unos refrescos que no se sirvieron, según testigos presenciales, porque de momento es algo bastante sospechoso y no queremos que se pierda ni un céntimo", señala.

Esta respuesta tendrá que llegar en el Pleno de la Junta Municipal que se celebrará este jueves a las ocho de la tarde, ya que Basilio Piñero, contactado por este diario, responde que esas preguntas se cursan en el lugar que corresponde que en este caso es el Pleno municipal.

Aunque, "dependiendo de su respuesta, seguramente, iremos al juzgado", avisa Soler, que añade que "si el dinero no lo toca ningún pedáneo y pasa de cuenta a cuenta, pero no se han servido esos refrescos, ahí falla algo". Por eso, reitera que "queremos que se sepa la verdad y si estamos equivocados pediremos disculpas".

Defensa del alcalde

Esta situación ha sido descrita por Soler a través de las cuentas de redes sociales de la asociación de vecinos, en la que el presidente lamenta que pese a que ha recibido comentarios de otros usuarios, no ha recibido ninguna explicación del alcalde de barrio o presidente de la junta municipal.

En su lugar, Soler comenta que le han llegado mensajes de la concejala del Ayuntamiento de Murcia, Sofía López-Briones, a través de un grupo de WhatsApp de la asociación de vecinos Cierran mi Barrio.

En esa sucesión de mensajes, la edil carmelitana, que también fue presidenta de la Junta Municipal del barrio, defiende la labor del alcalde, Basilio Piñero. "He sido presidenta de esta Junta Municipal, y puedo decirles con total seguridad, que un presidente de Junta Municipal no toca dinero", indicó. Además, López-Briones recomendó a Soler que intentara "no emitir calumnias sin pruebas en una red social, ya que se enfrenta a una denuncia por un delito".

Asimismo, en los mensajes, la edil también explica el proceso por el cual se ejecutan este tipo de gastos. "Todos los gastos se pagan desde la tesorería municipal, previa y emisión de un código, y se adjunta la factura del servicio realizado, la cual pasa por la oficina del proveedor, municipal y después por la intervención. Previamente a todo eso se presentan tres presupuestos de tres empresas diferentes para el servicio, se elige el más barato y se emite el código. Y paralelamente se hace la retención de crédito en la cuenta de la concejalía de descentralización asignada a la junta municipal correspondiente".

El estado del barrio

Esta situación, reclama Soler, que se añade al estado "de abandono" del barrio de El Carmen, por el cual su asociación ya ha realizado concentraciones a modo de protesta para pedir mejoras en la limpieza viaria y en la seguridad del vecindario. La agrupación vecinal que reúne a más de 450 vecinos se manifestó, en primer lugar, contra "la delincuencia y por la basura, por empezar por algo", ya que el barrio "últimamente se está degradando mucho" y los robos y altercados "son continuos".

Ahora, subraya que "esta situación te hace sospechar de otras partidas aprobadas" y se suma a otras actuaciones del pedáneo que para Soler "no lo está haciendo bien". "Si no reconoce los problemas del barrio y cree que todo está bien, cuando todo el mundo cree que no, va por mal camino", indica.

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Por último, defiende que en su asociación "aunque nos tachan de racistas y xenófobos, la realidad es que represento a gente de varios partidos políticos, represento a personas del barrio del Carmen, para que sepa la verdad".