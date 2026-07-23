El PSOE pide que las instalaciones deportivas de Murcia se puedan reservar online: "No debería suponer desplazamientos innecesarios"

El PSOE pedirá en el próximo pleno municipal la creación de una plataforma digital que permita reservar las instalaciones deportivas públicas, consultar la disponibilidad de los espacios y realizar pagos seguros cuando sea necesario.

"No se trata de eliminar la atención presencial, sino de ampliar las opciones y evitar que una persona tenga que acudir en persona a una instalación únicamente para consultar un horario o formalizar una reserva", explicó el edil socialista Francisco Noguera, quien defenderá la moción en la sesión plenaria que se celebrará la semana que viene.

La iniciativa socialista plantea que la nueva herramienta sea accesible a través de la página web del Ayuntamiento de Murcia, aplicación móvil y terminales electrónicos instalados en los propios centros deportivos.

Desde el PSOE señalan que, en la actualidad, muchas reservas deben gestionarse de forma presencial, lo que "obliga a los usuarios a desplazarse hasta las instalaciones y genera dificultades para quienes no pueden acudir en el horario establecido".

Pero "reservar una pista municipal no debería suponer desplazamientos innecesarios ni pérdidas de tiempo, por lo que el Ayuntamiento debería ofrecer un servicio sencillo, accesible y adaptado a las necesidades actuales de los usuarios", subrayó Noguera.

Transparencia

Asimismo, el concejal del PSOE defendió que la plataforma permitiría agilizar las gestiones, reducir las cargas administrativas y mejorar el control municipal sobre el uso de las instalaciones, además de aportar mayor transparencia a la asignación de pistas y pabellones.

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La propuesta del edil Noguera incluye también la instalación de terminales electrónicos en los centros deportivos para que puedan utilizar el sistema quienes no dispongan de acceso a internet o tengan dificultades con la página web o la aplicación móvil.